محمود الخزندار: مبادرات للمصالحة الشاملة قريباً على طاولة اجتماعات المجلس الفلسطيني الأعلى

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رام الله - دنيا الوطن

تحدث د. محمود الخزندار، رئيس هيئة الحكماء في المجلس الفلسطيني الأعلى، "أنه رغم مرور 14عاماً على الانقسام الفلسطيني، وما سببه من تداعيات سلبية على القضية الفلسطينية، وفي ظل مخططات الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي؛ لتنفيذ (صفقة القرن) ومشروع الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وماتحمله من خطورة تصفية القضية الفلسطينية، لازال المطلب الوطني والاستراتيجي، هو إعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية؛ لرص الصفوف، ووضع رؤى وأهداف استراتيجية، يتشارك فيها الكل الفلسطيني؛ لمواجهة وإجهاض هذه المؤامرة".



وأكد الخزندار، على "أهمية الخروج من نفق السلبية بمبادرات وطنية، تراعي الثوابت الفلسطينية، وتهدف للوصول إلى أفكار خلاقة؛ لحل عادل للقضية الفلسطينية، وستوضع هذه المبادرات على طاولة النقاش في اجتماعات المجلس الفلسطيني الأعلى في الداخل والخارج".