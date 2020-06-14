حماس: الخطاب التخويني للسلطة وفتح للتغطية على عدم قدرتها على مواجهة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم: من المؤسف والغريب، أن تبادر قيادة حركة (فتح) والسلطة إلى تسميم الأجواء الوطنية، عبر الهجوم الإعلامي على حركة (حماس)، في الوقت الذي من الواجب وطنياً، إعلاء الخطاب الوحدوي الجامع.



وأكد قاسم في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن الخطاب التخويني، الذي تمارسه قيادة السلطة وحركة فتح، يهدف للتغطية على فقدانها لإرادة مواجهة الاحتلال، ومشاريعه التوسعية، وفي مقدمتها قرار الاحتلال، بضم الضفة الغربية، وإصرارها على منطق التفرد والاقصاء، الذي يضعف الحالة الفلسطينية.



وأوضح قاسم أن هذا السلوك الإعلامي التوتيري، هو مسار شاذ عن الإجماع الوطني، الداعي لتوحيد الكلمة، وجمع الصف لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ القضية الفلسطينية.



وقال قاسم: على قيادة السلطة وحركة فتح، وقف منطق التوتير في المشهد الوطني، ووقف خطابها الضار، والتقاط دعوات الوحدة التي نادت بها حركة (حماس) في كل المراحل.



وشدد قاسم على أن موقف (حماس) سيبقى ثابتاً وواضحاً، بضرورة عقد لقاء وطني قيادي، يؤسس لاستراتيجية نضال يشارك فيها الكل الوطني.