قادة بالجيش لـ (غانتس): الوضع بقطاع غزة متفجر ويحذرونه من إطلاق صواريخ





وذكر الموقع وفق ما ترجمته (عكا)، أن المسؤولين في الجيش، أبلغوا غانتس، بأن الوضع، قد يتدحرج إلى تصعيد بإطلاق الصواريخ، صوب الأراضي الإسرائيلية، وعودة المظاهرات القوية بالقرب من السياج الحدودي.





وأعرب مسؤولون في (شاباك) عن قلقهم بشأن سلوك حركة الجهاد الإسلامي، وأن تقود أنشطة مقاومة ضد إسرائيل، رداً على خطوة الضم، ولفت الموقع إلى أن قادة الجيش، حذروا الأسبوع الماضي، من أن ضم أراضي الضفة، سينهي التفاهمات مع (حماس) وسيتطور الأمر إلى تصعيد أمني في الجنوب.



يشار إلى أن إسرائيل، أخلت بالتفاهمات مع (حماس) بعدم إدخال أموال المنحة القطرية، فيما هددت (حماس) بعودة التصعيد عن السياج الأمني، كما أفاد مصدر لقناة (كان) الإسرائيلية أمس.

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (والا) الإسرائيلي، بأن قادة الجيش، أخبروا وزير الجيش بيني غانتس، بأن الوضع في قطاع غزة، متفجر للغاية.