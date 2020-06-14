الديمقراطية: الوحدة الوطنية عنصر أساسي لتكريس حقوق شعبنا والانقسام "حالة شاذة"



وأكد ناصر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، على ضرورة أن يتم حل كافة التباينات بين الفصائل على قاعدة القواسم المشتركة المتفق عليها وطنياً، مشدداً على أن الوحدة الوطنية، عنصر أساسي لتكريس حقوق شعبنا واصفاً الانقسام الذي تسببت به حركة (حماس) نتيجة انقلابها قبل 13 عاماً بـ "الحالة الشاذة".



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