الديمقراطية: الوحدة الوطنية عنصر أساسي لتكريس حقوق شعبنا والانقسام "حالة شاذة"
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، القوى الوطنية، بأن تتحد وتتفق على برنامج مشترك، للتصدي للمؤامرة، التي تحاك ضد قضيتنا، والعمل على إفشالها، خاصة مشروع (نتنياهو- ترامب) الساعي لضم أجزاء من الضفة، وإنجاز
طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، صالح ناصر، القوى الوطنية، بأن تتحد وتتفق على برنامج مشترك، للتصدي للمؤامرة، التي تحاك ضد قضيتنا، والعمل على إفشالها، خاصة مشروع (نتنياهو- ترامب) الساعي لضم أجزاء من الضفة، وإنجاز
الحق الفلسطيني في العودة، وحق تقرير المصير، تحت مظلة منظمة التحرير.
وأكد ناصر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، على ضرورة أن يتم حل كافة التباينات بين الفصائل على قاعدة القواسم المشتركة المتفق عليها وطنياً، مشدداً على أن الوحدة الوطنية، عنصر أساسي لتكريس حقوق شعبنا واصفاً الانقسام الذي تسببت به حركة (حماس) نتيجة انقلابها قبل 13 عاماً بـ "الحالة الشاذة".
وأكد ناصر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، على ضرورة أن يتم حل كافة التباينات بين الفصائل على قاعدة القواسم المشتركة المتفق عليها وطنياً، مشدداً على أن الوحدة الوطنية، عنصر أساسي لتكريس حقوق شعبنا واصفاً الانقسام الذي تسببت به حركة (حماس) نتيجة انقلابها قبل 13 عاماً بـ "الحالة الشاذة".
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