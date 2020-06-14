الاقتصاد بغزة: الأولوية للصناعات المحلية ودعم المنتج المحلي





وقال وادي" إن وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع الجهات المختصة، وضعت الأولوية للصناعات المحلية، ودعم المنتج المحلي، والوزارة تعمل على تطبيق هذه الأولوية.





وأوضح وادي، أن الجهات الحكومية، تراقب على أسعار وجودة المنتجات المحلية؛ لحماية المواطنين والمستهلكين.





من جهته، أشاد الصفدي، بقرار الوزارة القاضي بإعفاء 50% للسلع والمواد الغذائية والأساسية من الضرائب والجمارك حتى نهاية العام.





وقال الصفدي: إن الاتحاد، سيقدم دراسة للوزارة، حول ترشيد الاستيراد ووضع تصورات لحماية ودعم المنتج المحلي، والتي من خلالها سيتم النهوض بالمنتجات والصناعات المحلية.





وأشار وادي إلى أن الوزارة على أتم الإستعداد للتعاطي مع هذه الدراسة بجدية، مع كافة الجهات، بما يخدم كافة القطاعات.





وتم خلال الاجتماع، مناقشة العديد من القضايا والمشاكل، التي تواجه الاتحاد، وأصحاب المصانع العاملة في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال وادي في مكتبه اليوم، وفداً من الاتحاد العام للصناعات الغذائية، برئاسة تيسير الصفدي، رئيس اتحاد الصناعات الغذائية، وعدد من أعضاء الاتحاد.