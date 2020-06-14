منصور: مجلس الأمن يبحث بـ 24 الجاري قرار الاحتلال ضم أجزاء من الضفة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور

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رام الله - دنيا الوطن

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير رياض منصور: إنه تم الاتفاق على رفع مستوى اجتماع مجلس الأمن؛ ليكون على المستوى الوزاري في الفترة الصباحية في 24 من الشهر الجاري، مرجحاً أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لبحث التصدي لنوايا حكومة الاحتلال بالضم.



وأضاف منصور في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد: إنه تمت الدعوة للمشاركة على المستوى الوزاري أو أعلى، مشدداً على أهمية الاجتماع، كونه سيعقد بمشاركة عدد من الدول على مستوى وزراء الخارجية، وممثلي الدول المختلفة، إضافة لرؤساء الكتل الدولية مثل حركة عدم الانحياز، وجامعة الدول العربية، كما سيحظى بتغطية إعلامية مباشرة، ما يعني أن الرسالة، ستكون قوية وواضحة.



وأعرب منصور عن أمله بأن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته، ويطالب حكومة الاحتلال بوقف الاستيطان، في إشارة إلى محاولات ممثل أميركا في مجلس الأمن تعطيل إرادة المجلس برفض الضم نظراً لإعطاء الإدارة الأميركية الحالية الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال؛ للتقدم بمسألة الضم في تحد واضح للقانون الدولي.



وشدد منصور على استمرار الجهود والاتصالات لتزداد هذه الجبهة الدولية، التي بدأت تتشكل منذ فترة؛ لتزداد قوة ومتانة، بهدف تكثيف الضغط على الولايات المتحدة الأميركية، لتضغط بدورها على حكومة الاحتلال؛ لتحول دون تنفيذ الضم.