الكشف عن موعد صرف 500 شيكل من "وقفة عز" لـ 18 ألف عائلة



كما أعلن ناصر الدين في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد، الانتهاء من عملية توزيع المساعدات لحوالي 40 ألف عامل، بعد إضافة قوائم جديدة لحوالي ألفي متضرر من العمال، مؤكداَ المشارفة على الانتهاء من

هذا الملف.





وقال ناصر الدين: إنه سيتم الانتهاء من العمل في هذا الصندوق مع نهاية الشهر الجاري، ريثما يتم تحقيق الأهداف الثلاثة المرجوة من الصندوق، وهي: صرف المساعدات المتبقية لنحو 12 ألف أسرة وللجمعيات الخيرية في جميع أنحاء الوطن والعطاءات الطبية لوزارة الصحة من أجل شراء الأدوية والمقدرة بنحو 12 مليون شيكل.



وأضاف ناصر الدين، أن من بين الأهداف أيضاً الانتهاء من تقديم المساعدات لنحو 24 مخيماً في فلسطين، وللطلبة المحتاجين فيها، إلى جانب مخيمات لبنان وسوريا، والبالغة قيمة المساعدات لها 200 مليون شيكل.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين، أنه سيتماليوم، البدء بصرف 500 شيكل لنحو 18 ألفاً من الأسر المتضررة جراء فيروس (كورونا) من أصل 30 ألفاً، بينهم 13 ألفاً من الضفة و5 آلاف من قطاع غزة، موضحاً أنه سيتم صرف ما تبقى من مساعدات لنحو 12 ألف أسرة في القريب العاجل.