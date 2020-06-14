صحة غزة: لا عينات جديدة.. ولا إصابات بـ (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأحد، أنها لم تُجرٍ أي فحص لعينات جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولم تُسجل أي إصابات جديدة.وفيما يلي، التقرير اليومي المُحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) (باللغتين العربية والإنجليزية).