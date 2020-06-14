الرئيس عباس يصدر قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة.



ويأتي هذا القرار استنادا الى تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وقرار وزير العدل، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.