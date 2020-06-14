المالكي: فلسطين تقدمت بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الضم

أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور رياض المالكي، أن دولة فلسطين، تقدمت من خلال بعثتها في الأمم المتحدة، بطلب لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لمناقشة قضية ضم الأغوار، واتخاذ خطوات عملية ومواقف واضحة.



وقال المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأحد: إن القيادة تواصل حراكها وجهدها الكبير وعلى أعلى المستويات، بقيادة الرئيس محمود عباس من أجل رفع الأصوات الدولية بشدة، في رفض سياسة إسرائيل، وخطتها للضم.





وأشار إلى الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي بالرابع

والعشرين من الشهر الجاري؛ لمناقشة التقرير الدوري للسكرتير العام للأمم المتحدة، حول إنفاذ قرار مجلس الأمن 2334، مبيناً أن فلسطين، طلبت رفع مستوى المشاركة في الاجتماع إلى مستوى وزراء الخارجية.



وأضاف المالكي: أن فلسطين ستتحدث بشكل مطول عن خطورة خطة الضم، معرباً عن أمله بأن يتحدث أعضاء مجلس الأمن في ذات الإطار، مما يضيف حالة ضغط، تساعد بالتحضير للجلسة الطارئة للجمعية العامة، عندما يتم تحديد موعدها.



وأشار المالكي إلى اجتماع سيعقد غداً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيتم خلاله التطرق لموضوع الضم، آملاً أن يكون هناك مواقف أوروبية أكثر وضوحاً.





ورداً على سؤال عن استراتيجية التحرك المقبلة، في حال أقدمت إسرائيل على الضم في الأول من تموز/ يوليو، قال المالكي: "إن هناك العديد من اللجان، التي شكلها الرئيس مؤخراً؛ لوضع خطط وتصورات، مبيناً أن هذه اللجان، أجرت دراسات يتم الآن

عمل مراجعة لها، وإجراء تحديثات عليها، مشدداً على أن لدى القيادة خططاً وتصورات وبرامج وأليات وأدوات، سيتم العمل بها لمواجهة ذلك، رافضاً الإفصاح عن ماهيتها الآن.



وتعقيباً على العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على المحكمة الجنائية الدولية، قال وزير الخارجية: إن ذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة، قد خرجت عن القانون الدولي، وأصبحت دولة مارقة بكل معنى الكلمة، ولم تعد تستحق البقاء في مجلس الأمن، الذي من واجبه الحفاظ على السلام، وسيادة القانون التي هي من يخرقها، مبيناً أن على المجتمع الدولي، أن ينتفض في وجه السياسة الأمريكية، ويعمل على طردها من مجلس الأمن، وفرض عقوبات وإجراءات عليها.

رام الله - دنيا الوطن