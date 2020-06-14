شؤون الأسرى: (أوحنا وأردان) وجهان لعملة واحدة في استهداف الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، اليوم الأحد، الكل الفلسطينى والمؤسسات والمتضامنين مع الأسرى فلسطينياً وعربياً ودولياً، بدعم نضالات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لسوء الأوضاع المعيشية والانتهاكات المتواصلة بحقهم على كل الصعد.



وقال وكيل مساعد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة، ومسؤول الهيئة بالمحافظات الجنوبية، بسام المجدلاوى: إنه لا فرق في سياسة وزير الأمن الداخلي الجديد، أمير أوحنا، ونهج وزير الأمن الداخلى السابق جلعاد أردان، في استهداف الأسرى، وتجاهل مطالبهم، وفى سياسة مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ونزع حقوقهم الأساسية والإنسانية، والتعامل مع الأسرى الفلسطينيين كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية، بهدف تشويه نضالاتهم لا زالت مستمرة.



وشدد المجدلاوى، على دعم نضالات الأسرى، وعلى مكانتهم كطلاب حرية، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.