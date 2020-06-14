الأوقاف بغزة: الوزارة لم تُبَلّغ بأي جديد حول موسم الحج الحالي

صورة أرشيفية/ حجاج غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن الوزارة، لم تُبلّغ من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بأي جديد حول موسم الحاج الحالي للعام 1441هـ، وهي على نفس الموقف الذي تم إبلاغها إياه بتاريخ 17/3/2020 بضرورة التمهل والتريث بالاستعداد للموسم.



وطالب أبو الرب وسائل الإعلام المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالانتباه إلى ما يتم تناقله على صفحاتها من معلومات غير رسمية، والتي تؤدي إلى إرباك المواطنين الراغبين بأداء هذه الفريضة.



وقال أبو الرب: إن الوزارة في حال أُبلغت من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بأي جديد، ستضع المواطنين في صورته أولاً بأول، مؤكداً شكره للمملكة العربية السعودية على الجهود المبذولة في ترتيبات الحج، وحرصها على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.