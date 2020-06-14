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دولي

نتنياهو: محكمة لاهاي منحازة ضد إسرائيل وأمريكا ونشكر ترامب على معاقبتها

نتنياهو: محكمة لاهاي منحازة ضد إسرائيل وأمريكا ونشكر ترامب على معاقبتها
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. 

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن نتنياهو، شكر ترامب على فرضه العقوبات ضد المحكمة، قائلاً: "إنها هيئة سياسية منحازة ضد إسرائيل والولايات المتحدة، وتتجاهل النظام الإيراني".

وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، عقوبات على المحكمة الجنائيّة الدوليّة في لاهاي، بسبب "التحقيقات في جرائم حرب أميركيّة في أفغانستان" وقرارات المدعية الدولية "ضد إسرائيل".

وستفرض عقوبات ماليّة على القضاة، وقيود سفر على العاملين بالمحكمة المشاركين مباشرة في التحقيق مع قوات أميركية ومسؤولين استخباراتيين، بسبب جرائم حرب محتملة في أفغانستان، دون موافقة أميركية.

وأُنشئت المحكمة ومقرها لاهاي في 2002 لمحاكمة جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في المناطق التي قد لا يواجه المعتدون فيها العدالة، ويشارك فيها 123 دولة تعترف باختصاصها القضائي.

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