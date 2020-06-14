حكومة الاحتلال تُصادق على إنشاء مستوطنة (ترامب) في الجولان المحتل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: سنبدأ اليوم باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة (مرتفعات ترامب) في هضبة الجولان، حيث اعترف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية عليها.





وبحسب قناة 12 الإسرائيلية، فإن المستوطنة ستحمل اسم "رمات ترامب" وستكون في هضبة الجولان، حيث من المتوقع أن يتم المصادقة على إنشائها، وكذلك على إنشاء أول حي سكني فيها.



وسيتم من قبل جهات وزارية مختصة، تقديم مشروع متكامل حول المستوطنة التي سيتم إنشاؤها، حيث سيشمل ذلك تخصيص مبلغ مالي قد يزيد عن 8 ملايين شيكل، كمبلغ أولي لهذا المخطط.



وأقرت حكومة الاحتلال السابقة، بإنشاء هذه المستوطنة منذ نحو عام، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة رسمية بهذا الشأن.



وزار بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، تلك المنطقة في الجولان بشهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، وأعلن عن نية حكومته إنشاء المستوطنة "تكريمًا لما قدمه ترامب خلال فترة حكمه من نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان".

رام الله - دنيا الوطن