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شؤون فلسطينية

مجدلاني: مدينة دورا على أولويات برامج عمل الوزارة وضمن خطتها الداخلية

مجدلاني: مدينة دورا على أولويات برامج عمل الوزارة وضمن خطتها الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، صباح اليوم الاحد بمقر الوزارة مع وفد من بلدية دورا، برئاسة رئيس البلدية، اللواء أحمد سلهوب، وأعضاء المجلس االبلدي، ومسؤول تكية سيدنا نوح بسام فقوسة، ومدير عام تلفزيون فلسطين مباشر، عايد عويمر، بحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية، أنور حمام، ومديرية مديرية تنمية القدس، عامر أبو مقدم، وبحث معهم  التعاون من أجل تحقيق أسس العدالة الاجتماعية، وبرامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية.

وأشار مجدلاني إلى حرص الوزارة الدائم على تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات، ودعم مشاريع التمكين الاقتصادي في ظل الدولة الفلسطينية القائمة على الحقوق والعدالة بدون تمييز، ورغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الوزارة، فإنها تعمل وفق الإمكانيات لتلبية الاحتياجات لكافة االفئات المستهدفة.

وأطلع مجدلاني الوفد على ما قدمته الوزارة، وعبر مديرياتها خلال أزمة (كورونا)، ولم تتخلَ عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه كافة الفئات المستفيدية، سواء من خلال توزيع الطرود الغذائية والصحية، وكذلك المساعدات النقدية، بالإضافة إلى المؤسسات الإيوائية التي لم تغلق أبوابها، واستمرت بتقدم الخدمات للفئات المهمشة.

كما جدد التأكيد على أن محافظة الخليل، وخصوصا بلدية دورا على سلم أولويات برامج عمل الوزارة، وضمن خطة عملها الداخلية، نحو تحويل مكتب دورا الفرعي إلى مديرية، وكذلك شراء الخدمة من مؤسسات المدينة، التي تقدم خدمات للفئات المهمشة.

وأكد مجدلاني على خطورة المرحلة السياسية القادمة والتحديات، وعملية الضم التي سيقوم بها الاحتلال، الأمر االذي يتطلب وحدة الموقف والتكاتف الوطني من كافة مؤسسات وأبناء شعبنا، وأن على المجالس البلدية مهمة وطنية بهذا الاتجاه، مثمناً مواقف البلديات، التي أعلنت رفضها التعامل مع ما تُسمى الإدارة المدنية.

ومن جانبه، تحدث سلهوب عن احتياجات مدينة دورا، بعدد سكانها ومساحتها، والضرورة الملحة إلى إنشاء مديرية للوزارة في المدينة، مؤكداً جهوزية البلدية للتعاون من أجل التخفيف على المواطنين، وتعزيز صمودهم على أرضهم، وضرورة نقل رسالة الجنوب الفلسطيني إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية من أجل توفير حماية اجتماعية للمواطن بمدينة دورا والجنوب الفلسطيني.

كما اثنى على العلاقة بين البلدية وكافة مؤسسات دورا، التي جاءت بهذا اللقاء لتكريم مجدلاني، ووزارة التنمية ومكتبها الفرعي بدورا على التعاون المستمر، وما قدمته من خدمات خلال جائحة (كورونا)، والتنسيق المستمر لخدمة الفئات الفقيرة.

وبدوره، قد فقوسة شرحاً عن تكية نوح، التي قدمت نحو 15 ألف وجبة غذائية لأسر بالمنطقة، بالتعاون مع التنمية الاجتماعية، شاكراً الوزارة على توجيه الدعم عبر مؤسساتها الشريكة نحو التكية.

وفي الختام، كرم الوفد الوزير بدرعين من بلدية دورا، وتكية سيدنا نوح.

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