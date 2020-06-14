"التعليم العالي" تنظم ورشة عمل لتشجيع البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة

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رام الله - دنيا الوطن

نظمت وزارة التعليم والبحث العلمي، في مقرّها برام الله، اليوم،

ورشة عمل متخصصة لتشجيع البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بحضورممثلين عن سلطة الطاقة الفلسطينية، ومركز أبحاث الطاقة، وممثلين عن الجامعات ومراكزها البحثية.



وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات الهامة أبرزها، ضرورة العمل على تطوير البرامج الدراسية في المجالات التقنية الخاصة بالطاقة المتجددة، واعتماد برامج دراسات عليا (ماجستير ودكتوراة) بذات القطاع، إضافة إلى إنشاء وتطوير مختبرات متخصصة للقياس والفحص، والعمل على إعداد أبحاث علمية تطبيقية متخصصة، وتعزيز التدريب وخاصة للباحثين في هذا المجال، وإعطاء الأولوية للأبحاث التي تعالج مشاكل خاصة بالمؤسسات الرسمية والحكومية.



إلى ذلك، تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سياساتها لتشجيع البحث العلمي في فلسطين، ولا سيما بالقطاعات الحيوية، وأوضحت الوزارة، أن التوصيات التي خرجت بها الورشة ستترجم لسياسات من أجل النهوض بقطاع البحث العلمي في مجال الطاقة المتجددة.