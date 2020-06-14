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شؤون فلسطينية

تيسير خالد يبحث التطورات السياسية مع القنصل المصري لدى دولة فلسطين

تيسير خالد يبحث التطورات السياسية مع القنصل المصري لدى دولة فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مقر المنظمة برام الله، بالمستشار مصطفى الشحات، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، لدى دولة فلسطين.

وخلال اللقاء، استعرض خالد، الوضع السياسي الفلسطيني، والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، في ضوء مخططات الضم الإسرائيلية التي تصرّ حكومة اليميني المتطرف نتنياهو على تنفيذها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدءاً من السيطرة الكاملة على المستوطنات، ومناطق الأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى إغلاق الباب أمام أية إمكانية للتقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة، توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها، القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة. 

وأكد خالد على ضرورة استنهاض عناصر القوة في الموقف الرسمي والشعبي العربي في مواجهة الموقف الأمريكي الإسرائيلي، المتنكر لكامل الحقوق الفلسطينية المشروعة، جنباً إلى جنب مع الموقف الأوروبي والروسي والدولي لإجهاض كل المخططات الاستعمارية التي يحاول نتنياهو تمريرها بتشجيع أمريكي، مستغلاً في ذلك ضعف الموقف العربي، وانشغال العالم بوباء فيروس (كورونا).

من جانبه، أكد القنصل المصري على الموقف المصري الثابت الداعم والمساند لتطلعات الشعب الفلسطيني، في نيل كامل حقوقه الوطنية المشروع، ورفض مصر لخطة الضم الإسرائيلية، التي من شأن المضي في تطبيقها زيادة التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، وتقوض أسس التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي.

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