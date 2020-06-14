كهرباء القدس: أنشأنا عدة محطات كهربائية وشمسية لرفع كفاءة الطاقة

ويشير غوشة، إلى أن الشركة ومنذ تأسيس مركز التدريب التابع لكهرباء القدس حرصت على توفير كل المتطلبات والمستلزمات التقنية الخاصة بتدريب المهندسين و الفنيين الكهربائيين وطلبة الجامعات من الخريجيين، حيث عمدت على استحداث محطة للطاقة الشمسية في المركز بقدرة 247.02 ك.و، لدعم التدريب الفني والمهني في مركز التدريب من خلال الكوادر التي يتم تدريبها وتأهيلها في مجال الطاقة الشمسية، مبيناً أنه بالإضافة إلى هذه المحطات تم إنشاء نحو 20 محطة للطاقة الشمسية وضعت على أسطح عدد من البلديات والمجالس القروية لمساعدتها في التخفيف من أعباء الفاتورة الشهرية.



ويضيف غوشة أن مجموع قدرات المحطات المملوكة للشركة بلغ 2.9 ميجا واط، والإنتاج الكلي لها 14966 ميجا واط ساعة، حيث ساهمت الشركة في تقليل 17260 طن من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون، فيما بلغ مجموع المحطات المربوطة عام 2019، 129 محطة بقدرة 13.3 ميجا واط، بينما مجموع القدرات الكلي للمحطات 22.1 ميجا واط ، وإنتاج الطاقة الكلي 19284 ميجا واط ساعة و تم تقليل انبعاث 11146 طن من غاز ثاني اكسيد الكربون، ومن هذه المحطات:محطة النويعمة التي تعمل بقدرة إجمالية 7.325 ميجا واط لصالح بعض المشتركين بهدف تقليل الفواتير.



مشاريع ونشاطات أخرى:





ومن أبرز المشاريع والنشاطات الأخرى التي نفذتها الشركة خلال 2019، التوقيع اتفاقية شراء الطاقة من الشركة التركية زورلو لربط مشروع بقدرة 2 ميجا واط في أريحا، إضافة إلى ربط 16 مدرسة من مشروع إنجاز القدس بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق الاستثمار بقدرة 1.264.74 ميجا واط، هذا إلى جانب تدريب 79 مهندس وفني من ذكور وإناث في مجال الطاقة الشمسية في مركز التدريب الأكاديمي التابع للشركة من خلال كوادر ومهندسي الشركة.



رام الله - دنيا الوطنفي إطار تطوير خدماتها الكهربائية، أنجزت شركة كهرباء محافظة القدس، جملة من المشاريع التطويرية خلال العام 2019-2020، والتي هدفت في مجملها إلى تحقيق الأمن الكهربائي في كافة مناطق الأمتياز، والمساهمة في تعزيز قطاع الطاقة الفلسطيني.وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام، المهندس هشام العمري: إن هذه المشاريع التي أنجزت خلال العام المنصرم وبداية هذا العام ستنعكس إيجاباً وبشكل ملموس على مختلف الخدمات الكهربائية التي توفرها الشركة للمشتركين في مختلف مناطق امتيازنا، وخاصة بعد إنشاء محطات رئيسة لتوزيع الطاقة الكهربائية، وتحديث الشبكات، وتركيب محولات وعدادات جديدة، وهذا مكننا من خفض الفاقد الكهربائي إلى ما نسبته 21% بالمقارنة مع السنوات السابقة.وأوضح العمري أن إنشاء هذه المحطات سواء الشمسية أو الكهربائية جاءت تفاديا للأزمة التي افتعلتها كهرباء إسرائيل خلال الأشهر الماضية، وتحملا لمسؤولياتنا في إيجاد حلول ذاتية لتقليل الاعتماد على الجانب الآخر، هذا بالإضافة إلى تجنيب المشتركين قدر الإمكان انقطاع التيار الكهربائي في حال حدوث أعطال كهربائية أو خلل ما من الجانب الآخر.وأضاف العمري أن كهرباء القدس عكفت خلال الفترة الماضية وبتوجيهات مجلس إدارتها على وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد وتنفيذها بما يتلاءم مع احتياجات الشركة من الكهرباء، من خلال تنويع مصادر الطاقة، بما فيها استغلال الطاقة الشمسية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تعزيز النظام الكهربائي، بما يكفل تحقيق الأمن الكهربائي للمشتركين، وتحسين طبيعة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطن في مناطق الامتياز، لاسيما مع ارتفاع الطلب على الكهرباء في ظل النمو السكاني.وأشار العمري أنه بالرغم من التحديات والمعوقات التي واجهتها الشركة خلال تنفيذ مشاريعها، العام الماضي، بسبب الظروف المختلفة المحيطة بنا، إلا أننا واصلنا بهمة وعزيمة، بما يكفل تقديم الخدمة الأفضل للمواطن، وهذا ما مكن كهرباء القدس من المحافظة على استمراريتها ومستوى تطورها، وهو ما جعلها من أهم الشركات الرائدة في مجال توزيع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة في فلسطين، حيث استطاعت الشركة توفير الطاقة الكهربائية لأكثر من 300 ألف مشترك في مختلف مناطق امتيازها في القدس، ورام الله، وبيت لحم، وأريحا.إنشاء عدة محطات لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية:ومن أهم الإنجازات التي نفذتها كهرباء القدس على صعيد الخدمات التطويرية لقطاع الكهرباء خلال العام 2019 حسب مساعد المدير العام للشؤون الفنية المهندس منصور نصار تم إنشاء 4 محطات كهربائية رئيسة في عدد من مناطق الامتياز وهي: محطة العيزرية، ومحطة بتين الغربية، ومحطة سطح مرحبا، ومحطة النبي صالح، والإشراف على تنفيذ محطة قلنديا بالتعاون مع سلطة الطاقة الفلسطينية، عبر تركيب 16 مغذياً في محطة قلنديا ١٦١/ ٣٣ كيلو فولت، حيث بلغت قدرة كل مغذي نحو ٢٠ ميغا واط، وذلك بهدف استيعاب الأحمال الكهربائية في محافظة رام الله والبيرة، بما يشمل محافظة شمال القدس، ومنطقتي قلنديا وكفر عقب، آملاً أن يتم تشغيلها في القريب العاجل.وفي هذا الصدد يشير منصور أن جميع هذه المحطات التي تم إنشائها تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية وتحسين جودة التيار الكهربائي للمشتركين، هذا بالإضافة إلى رفع مستوى السلامة العامة في تلك المنطقة والمناطق المحيطة بها في مناطق الامتياز.وللأرتقاء بالخدمات الكهربائية وتحسين جودتها يضيف منصور أنه تم العمل خلال العام الفائت على رفع قدرة عدد من المحولات الكهربائية في كافة مناطق الامتياز وتركيب العديد من محولات التوزيع، عوضاً عن تحديث الشبكات ومد كوابل رئيسة ومغذية فيها، إضافة إلى تركيب نحو 12000 ألف عداد جديد، وهذه العوامل كافة ساهمت بشكل مباشر في تخفيض نسبة الفاقد إلى 21% خلال 2019 مقارنة مع العام 2018 التي وصلت فيها نسبة الفاقد 22.65% نتيجة التعدي على شبكات الشركة وسرقة التيار الكهربائي.مشاريع استغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء:وعلى صعيد استغلال الطاقة الشمسية، يقول مساعد المدير العام للشؤون الإدارية ومسؤول ملف الطاقة الشمسية، المهندس هاني غوشة في شركة كهرباء محافظة القدس "في ظل الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة النمو السكاني في مناطق الامتياز قامت كهرباء القدس بإنشاء عدة محطات للطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء من خلال استغلال الطاقة الشمسية لتعويض النقص بدلاً منها، "للتخفيف عن الشبكات الكهربائية وتقليل الطاقة المشتراه من الجانب الآخر" في الطاقة المطلوبة.ويوضح غوشة أن محطة سطح البحر- أريحا التي تعمل بقدرة 708 ك.و. تعود بالمنفعة على المشتركين من أهالي البلدة القديمة في القدس، أما محطة حجلة والزور التي أنشئت بالشراكة مع بلدية أريحا وتعمل بقدرة 1.659 ميجا واط، هدفت بالأساس إلى استغلال طاقتها المنتجة لتغطية خدمات إنارة الشوارع في مدينة أريحا.