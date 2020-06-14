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شاهد: متظاهرون في أتلانتا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة

شاهد: متظاهرون في أتلانتا الأمريكية بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
خرج المتظاهرون إلى شوارع مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، يوم السبت، احتجاجاً على واقعة إطلاق نار من قبل الشرطة، أدت إلى مقتل رجل أسود نام في سيارته، بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة، جنوبي وسط المدينة، حسبما ذكر موقع (رويترز).

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا: إنه يحقق في مقتل رايشارد بروكس (27 عاماً) من أتلانتا، فيما وقالت الشرطة: إنه قاوم الاعتقال مساء الجمعة، بعد فشله في اختبار ميداني، يكشف ما إذا كان ثملاً أو متعاطياً للمخدرات، وفق ما نقلته صحيفة (الوفد). 

وبدأت الاحتجاجات على مقتل بروكس، بعد ظهر السبت في أتلانتا، ومن المتوقع أن تستمر طوال السبت.

جاء مقتل بروكس بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد موت الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسع دقائق، أثناء إلقاء القبض عليه.

وقال محققو جورجيا: إن التسجيل المصور الذي التقطه شاهد عيان، يساعد تحقيقهم.

ويظهر التسجيل الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي بروكس على الأرض، خارج سيارته، وهو يصارع شرطيين اثنين. 

وانتزع بروكس صاعقاً من نوع "تيزر" من يد أحد الشرطيين، وبعد بضع ثوان تحرر منهما وبدأ في الركض، وأظهر التسجيل بعد ذلك تصويب أحد الشرطيين للصاعق باتجاه بروكس أثناء الركض خلفه، ثم خرج الشرطيان بعد ذلك من إطار التسجيل.

ويُسمع في الفيديو دوي طلقات نارية مع شخص يصرخ "لقد أوقعت به"، وبعدها يظهر بروكس ممداً على الأرض.

وقال بول هوارد، المدعي العام لمقاطعة فولتون، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني: إن مكتبه "بدأ بالفعل تحقيقاً مكثفاً ومستقلاً في الحادث" بينما ينتظر نتائج مكتب التحقيقات بجورجيا.

 

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