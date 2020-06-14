شاهد: سطو مسلح على محطة محروقات في نابلس

















رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن، مساء أمس السبت، خلال سطو مسلح على محطة محروقات شرقي نابلس.وأفادت مصادر محلية، بإصابة مواطن في حادث دهس، أثناء هروب سيارة اللصوص، التي نفذت سطواً مسلحاً على محطة الوقود في شارع الحسبة قرب دوار الغاوي شرقي نابلس.