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الأردن: تطبيق "أمان" ساعد في سرعة الوصول لمخالطي مصابي (كورونا)

الأردن: تطبيق "أمان" ساعد في سرعة الوصول لمخالطي مصابي (كورونا)
وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، الأحد، أن تطبيق "أمان" عبر الهاتف يساعد في الوصول إلى مخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) بسرعة عالية.

وقال العضايلة، في تغريدة له عبر (تويتر)، إن "تطبيق أمان هو توظيف التكنولوجيا لخدمة صحة المجتمع"، مشيراً إلى أن عدد مستخدميه وصل إلى 550 ألفاً، بحسب (روسيا اليوم). 


وذكر العضايلة، "أنه لتحقيق فائدة أكبر، نحتاج قاعدة مستخدمين أكبر"، مشيراً إلى أن "التطبيق يحترم الخصوصية، وينبه من كان قريباً من مصاب يستخدم التطبيق، وأن تطبيق أمان مكننا من الوصول بسرعة لمخالطين وحماية صحتهم وأسرهم.، استخدامه يُعبر عن وعي ومسؤولية". 

ووصل عدد المصابين الإجمالي بفيروس (كورونا) اليوم الأحد في الأردن إلى 953  شخصاً، توفي بينهم 9 أشخاص، فيما بلغ عدد المتعافين حتى اليوم 678.

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