دولي

(كورونا) في إسرائيل: 19,008 إصابات و300 حالة وفاة

(كورونا) في إسرائيل: 19,008 إصابات و300 حالة وفاة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلي. 

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد، ارتفع إلى 19,008 إصابة، بينهم  36 مريضاً بحالة الخطر، وعدد الوفيات 300 حالة.


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