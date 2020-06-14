(كورونا) في إسرائيل: 19,008 إصابات و300 حالة وفاة





ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في البلاد، ارتفع إلى 19,008 إصابة، بينهم 36 مريضاً بحالة الخطر، وعدد الوفيات 300 حالة.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلي.