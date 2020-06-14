الدفاع المدني يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة شقيقين في بئر مياه بسلفيت

البئر

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خاص دنيا الوطن- أحمد العشي

كشف جهاز الدفاع المدني، تفاصيل جديدة، حول وفاة شقيقين في بئر مياه، فجر اليوم الأحد في بلدة كفر الديك في محافظة سلفيت.



وأكد المقدم نائل العزي، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، لـ "دنيا الوطن": أن بلاغاً وصل للجهاز، بوجود جثتين داخل بئر مياه عند الساعة 12.30 ليلاً، لافتاً إلى أن الطواقم استغرقت ثماني دقائق للاستجابة.



وقال العزي: "عند وصول الطواقم إلى المكان، كان هناك بئر مياه في محيط منزل قديم، يبلغ عمقه بين 10 إلى 12 متراً، وكان يضم مجموعة من المعدات، التي كان الشقيقان يستخدمانها مثل تمديدات كهربائية".



وأشار إلى أن التحقيقات في الحادثة ما زالت جارية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الطواقم وجدت صعوبة في انتشال الجثتين كون أن البئر قديم، حيث أن عنقه (مدخله) كان ضيقاً، وموجود داخل المنزل القديم، مشيراً إلى أن الطواقم احتاجت إلى ساعتين على الأقل لانتشال الجثتين، وقد استخدموا الحبال والمعدات الخاصة.



وفي السياق، أكد العزي، أن هناك إصابات بالاختناق بين الطواقم، بسبب وجود غازات سامة داخل البئر، وقد اضطروا لاستخدام الأكسجين النقي للدخول للمكان.