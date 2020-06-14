أسرى (عوفر) ينفون وجود اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال

اقتحام الاحتلال لأحد السجون

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رام الله - دنيا الوطن

نفى الأسرى في سجن (عوفر) ما يتم تناقله عن وجود اتفاق مع إدارة سجون الاحتلال.



وشدد الأسرى على ضرورة توخي الدقة والحذر، والاعتماد على المؤسسات المختصة بشؤون الأسرى، كمصدر للمعلومات.



وحذر الأسرى من نقل معلومات عن وسائل إعلام الاحتلال، دون التأكد من صحتها، لاسيما في الظرف الراهن، الذي يُواجه فيه الأسرى، عزلاً مضاعفاً مع استمرار توقف زيارات المحامين، وزيارات عائلاتهم.



وفي السياق، أكد الأسرى، أن خطواتهم النضالية مستمرة في مواجهة إجراءات إدارة السجون التنكيلية التي تصاعدت مع الإجراءات المرتبطة بالوباء، والتي فاقمت من صعوبة الظروف الحياتية الاعتقالية.