هدم منزلين لعائلة أبو زايد في مدينة اللد

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت آليات وجرافات بلدية اللد، بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، ووحداتها الخاصة، أجزاء من منزل، تعود ملكيته لعائلة أبو زايد، في حي المحطة بمدينة اللد، بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الأحد.



وأكد شهود عيان، أن الآليات والجرافات، هدمت أيضاً أجزاء من منزل آخر، يتبع للعائلة في مدخل مدينة اللد.



ومنعت الشرطة المواطنين من الاقتراب من مكان الهدم، إذ فرضت طوقاً على المنطقة، فيما ما قامت الجرافات بهدم المنزل في حي المحطة.



