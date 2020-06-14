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مصر: الحجب و250 ألف جنيه غرامة عقوبة من "الأعلى للإعلام" لمروجي الشائعات

مصر: الحجب و250 ألف جنيه غرامة عقوبة من "الأعلى للإعلام" لمروجي الشائعات
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
رام الله - دنيا الوطن
حددت لائحة الجزائيات المعدة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة قيام أي وسيلة إعلامية بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو الحض على الكراهية.

وجاء في اللائحة، أنه يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون أو التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية أو ما من شأنه تهديد وحدة النشيج الوطني، أو الإساءة الى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير وإهانة الرأي الأخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضى توقيع جزاءات.

وجاء من بين الجزاءات، أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة، وفق ما نقله موقع (اليوم السابع) المصري.

يذكر، أن لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية، التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، قد حددت عقوبة استخدام ألفاظ  أو عبارات تحمل سباً وقذفاً على وسائل الإعلام.

حيث نصت  المادة 16 من اللائحة، أنه يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبا أو قذفاً أو تشهيراً أو طعناً في الأعراض أو تحقيراً من الأفراد أو تشكيكاً في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة، أو إلقاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد، أو تؤذى مشاعر الجمهور، مخالفة تقتضى توقيع أحد الجزاءات التالية: 

- لفت النظر

- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة. 

- الإنذار 

- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية. 

- منع  نشر أو بث  أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة. 
 
- حجب المواقع الإلكترونية غير الشخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة. 

- حجب المواقع الإلكترونية الشخصية، التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة.

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