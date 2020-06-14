مصر: "الأوقاف" تُوضح حقيقة صرف ثلاثة مليارات جنيه على فرش المساجد



ولتوضيح الأمر، نؤكد أن ما نشر رسميًّا على موقع مجلس الوزراء من خلال ما قدمته وزارة الأوقاف، هو إنفاق هذا المبلغ في ست سنوات، ليس على فرش المساجد، وإنما على إحلال وتجديد- إعادة بناء- وصيانة وترميم وفرش المساجد بما في ذلك المساجد الأثرية ومساجد آل البيت وسائر المساجد بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، علمًا بأن الإحلال والتجديد يعني إعادة بناء المساجد التي كانت مغلقة لخطورتها، وأن أعمال الصيانة تشمل جميع أعمال الإحلال والتجديد الجزئي وصيانة أعمال السباكة والكهرباء، إضافة إلى تركيب اللمبات الموفرة، وقطع المياه الموفرة، وأن إجمالي ما أنفق على فرش المساجد في ست سنوات من خلال التعاقد مع مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية هو (386) مليون جنيه.



أما فيما يتصل بالإنفاق على تدريب وتأهيل الأئمة وتحسين أحوالهم المالية، وما ينفق على خدمة القرآن الكريم، والمدارس العلمية والقرآنية، ومراكز الثقافة الإسلامية، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم والطباعة والترجمة والنشر من الموارد الذاتية للوزارة، فيبلغ نحو (700) مليون جنيه سنويًّا.



وأما ما أنفق على البر وخدمة المجتمع والإسهام في توفير سكن كريم، وبناء المدارس، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنتظمة، بلغ نحو مليار وستمائة مليون جنيه في السنوات الست الماضية، وأن الوزارة تتصرف في مواردها الذاتية وفق شروط الواقفين ومراعاة الضوابط الشرعية والقانونية، تحت مراقبة جميع أجهزة الدولة المعنية والمختصة.



مما يتطلب من أي محلل منصف قراءة الإنجازات بأناة، وبعين الإنصاف، وعدم السير خلف ما روجته بعض القنوات.



وللعلم؛ لم تقم الوزارة بفرش أي مسجد منذ بداية جائحة (كورونا)، وتوقفت تماماً عن فرش المساجد منذ إغلاقها، وفقط أعلنت عن توفير 320 ألف متر سجاد من إنتاج مصنع سجاد دمنهور لتجديد فرش المساجد التي تحتاج إلى تجديد بعد زوال الجائحة، وهو ما يعد في صميم واجبها في خدمة وعمارة بيوت الله، وحسن إعدادها لضيوف بيوت الله من الراكعين والساجدين.

رام الله - دنيا الوطننقلت (اليوم السابع) المصرية عن مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، بأن الإنجازات التي حققتها وزارة الأوقاف المصرية في 6 سنوات، قد صدمت البعض، فأخذ بتشويه الحقائق، بادعاء أن الوزارة، أهدرت 3 مليارات جنيه على تجديد فرش المساجد المغلقة.