دولي

الصين تُسجّل 57 إصابة جديدة بـ (كورونا) في أكبر عدد منذ أبريل

الصين تُسجّل 57 إصابة جديدة بـ (كورونا) في أكبر عدد منذ أبريل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 57 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في أكبر عدد للإصابات منذ 13 نيسان/ أبريل.

وذكرت اللجنة في بيان نقلته (المصري اليوم) أن 38 حالة من الإصابات الجديدة، التقطت العدوى داخل البلاد، وأن 36 منها رصدت في بكين، وهذا أكبر عدد للإصابات اليومية، فالعاصمة الصينية منذ شروع السلطات في نشر بيانات عن الفيروس، وسجلت بكين قفزة في الإصابات الجديدة المؤكدة، بعدما بدأت في فحوص جماعية بسوق شينفادى الواقع بحى فنغتاى فيجنوب غرب العاصمة.

وأضافت اللجنة، أن 19 حالة من الإصابات الجديدة المؤكدة، تخص مسافرين، وفدوا من الخارج 17 منهم في إقليم قوانغدونغ، وأعلنت الصين أيضً عن رصد تسع حالات بدون أعراض.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا) في الصين إلى 83132 بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً، عند 4634، ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.

أخبار ذات صلة

(كورونا) في إسرائيل: 19,008 إصابات و300 حالة وفاة

(كورونا) في إسرائيل: 19,008 إصابات و300 حالة وفاة

بايدن يُفكر بجدية باختيار مرشحة سوداء لمنصب نائب الرئيس الأمريكي

بايدن يُفكر بجدية باختيار مرشحة سوداء لمنصب نائب الرئيس الأمريكي

(كورونا) عالمياً: 142 ألف إصابة و5055 وفاة جديدة

(كورونا) عالمياً: 142 ألف إصابة و5055 وفاة جديدة

شاهد: 18 قتيلاً بانفجار هائل في الصين

شاهد: 18 قتيلاً بانفجار هائل في الصين

إصابة ثلاثة من حراس نتنياهو بفيروس (كورونا)

إصابة ثلاثة من حراس نتنياهو بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء الإيطالي: علينا تحويل جائحة (كورونا) إلى فرصة

رئيس الوزراء الإيطالي: علينا تحويل جائحة (كورونا) إلى فرصة

نيويورك: قوانين جديدة صارمة تحد من صلاحيات الشرطة وتعزز مساءلتها

نيويورك: قوانين جديدة صارمة تحد من صلاحيات الشرطة وتعزز مساءلتها

روسيا: انخفاض معدل الوفيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020

روسيا: انخفاض معدل الوفيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

هدم منزلين لعائلة أبو زايد في مدينة اللد

هدم منزلين لعائلة أبو زايد في مدينة اللد

جمعيات استيطانية تعتزم فتح نفق جديد أسفل باب المغاربة في الأقصى

جمعيات استيطانية تعتزم فتح نفق جديد أسفل باب المغاربة في الأقصى

حنا عيسى يُطالب بمتابعة تنفيذ قرارات (يونسكو) بشأن القدس

حنا عيسى يُطالب بمتابعة تنفيذ قرارات (يونسكو) بشأن القدس

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة صباح اليوم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة صباح اليوم

الاحتلال يَشُن حملة مداهمات واعتقالات في القدس وبيت لحم

الاحتلال يَشُن حملة مداهمات واعتقالات في القدس وبيت لحم

قوات الاحتلال تُفتش عدداً من المنازل في الخليل

قوات الاحتلال تُفتش عدداً من المنازل في الخليل

تعرف على أسعار صرف العملات لهذا اليوم

تعرف على أسعار صرف العملات لهذا اليوم

منوعات

من هي الفنانة التي نجت بإعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

من هي الفنانة التي نجت بإعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفاف &#34;سنية&#34;

بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفاف "سنية"

لماذا نشر هاني شاكر صوراً خاصة من داخل منزله؟

لماذا نشر هاني شاكر صوراً خاصة من داخل منزله؟

صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

شريف منير يظهر مع ابنتيه بعد التنمر على صورتهما.. ويُهدد

شريف منير يظهر مع ابنتيه بعد التنمر على صورتهما.. ويُهدد

جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

هل انفصل حسن الرداد عن إيمي سمير غانم؟

هل انفصل حسن الرداد عن إيمي سمير غانم؟

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل ظهور ابنه الثاني: &#34;احنا معترفين بيه&#34;

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل ظهور ابنه الثاني: "احنا معترفين بيه"

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

عربي

المغرب ينوي جمع كل الحالات المصابة بـ (كورونا) في مدينتين فقط

المغرب ينوي جمع كل الحالات المصابة بـ (كورونا) في مدينتين فقط

مصر: الحجب و250 ألف جنيه غرامة عقوبة من &#34;الأعلى للإعلام&#34; لمروجي الشائعات

مصر: الحجب و250 ألف جنيه غرامة عقوبة من "الأعلى للإعلام" لمروجي الشائعات

لبنان: رئيس الوزراء يؤكد أن محاولة الانقلاب على الحكومة سقطت ولم تنجح

لبنان: رئيس الوزراء يؤكد أن محاولة الانقلاب على الحكومة سقطت ولم تنجح

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر