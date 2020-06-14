الصين تُسجّل 57 إصابة جديدة بـ (كورونا) في أكبر عدد منذ أبريل

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رام الله - دنيا الوطن

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 57 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في أكبر عدد للإصابات منذ 13 نيسان/ أبريل.



وذكرت اللجنة في بيان نقلته (المصري اليوم) أن 38 حالة من الإصابات الجديدة، التقطت العدوى داخل البلاد، وأن 36 منها رصدت في بكين، وهذا أكبر عدد للإصابات اليومية، فالعاصمة الصينية منذ شروع السلطات في نشر بيانات عن الفيروس، وسجلت بكين قفزة في الإصابات الجديدة المؤكدة، بعدما بدأت في فحوص جماعية بسوق شينفادى الواقع بحى فنغتاى فيجنوب غرب العاصمة.



وأضافت اللجنة، أن 19 حالة من الإصابات الجديدة المؤكدة، تخص مسافرين، وفدوا من الخارج 17 منهم في إقليم قوانغدونغ، وأعلنت الصين أيضً عن رصد تسع حالات بدون أعراض.



ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس (كورونا) في الصين إلى 83132 بينما ظل عدد الوفيات ثابتاً، عند 4634، ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.