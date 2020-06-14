شؤون فلسطينية

حنا عيسى يُطالب بمتابعة تنفيذ قرارات (يونسكو) بشأن القدس

حنا عيسى يُطالب بمتابعة تنفيذ قرارات (يونسكو) بشأن القدس
الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "إن جميع  القرارات، التي صدرت عن منظمة (يونسكو) والمتعلقة بدعم الحقوق الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، تنسجم مع تطلعات المجتمع الدولي، وقواعد القانون الدولي، الرافضة لسياسة الاحتلال وإجراءاته الباطلة".

وأضاف، "رغم صدور مثل هذه القرارات؛ إلا أن إسرائيل على أرض الواقع، لم تنفذ حتى الآن قرارات (يونسكو) المتعلقة بمنعها من الاستمرار في الحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك، أو بجواره، أو في مواقع أثرية أخرى في مدينة القدس".

ولفت عيسى، "إسرائيل تحاول جاهدة وبشتى الوسائل انتهاك القرارات التي صدرت عن (يونسكو) ولجنة التراث التابعة لها بخصوص القدس، دون وازع أخلاقي أو قانوني، أو الاعتراف بالمواثيق والمعاهدات الدولية، علماً أن المدينة تتمتع بخصوصية لما تحتضنه من مقدسات إسلامية ومسيحية".

وأشار عيسى إلى أن "م. ت. ف تمكنت من تسجيل مدينة القدس ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وهي تتخذ جميع الخطوات اللازمة، ضمن مسؤوليتها للمحافظة على تراث المدينة المقدسة وصيانته، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وبالتعاون مع المجموعة العربية في (يونسكو) ولجنة التراث العالمي، تمكنت من إفشال كل محاولات إسرائيل لإلغاء قرار (يونسكو) المتعلق باعتبار القدس من المدن التراثية المهددة بالخطر".

وأوضح، "إسرائيل ضربت عرض الحائط بنحو أكثر من 90 قراراً صدر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) بشأن مدينة القدس منذ العام 1968 وحتى الآن، والتي وجهت إدانة لإسرائيل في العديد منها، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الطابع الديني والثقافي والسكاني للمدينة المقدسة خاصة القدس القديمة".

وشدد عيسى، "المطلوب دولياً هو متابعة تنفيذ قرارات (يونسكو) المتعلقة بجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، التي تتمتع بوضع دولي خاص؛ لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة انتهاكاتها الجسيمة بحق المدينة المقدسة، والأماكن الدينية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع عيسى: "هذا يتطلب تفعيل وتنفيذ القواعد القانونية ذات الصلة من قبل منظمات المجتمع الدولي؛ للحفاظ على مدينة القدس الشرقية، الواقعة تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، وترميم وصيانة الأماكن الدينية والتاريخية والتراثية فيها، بهدف تحقيق أماني وطموحات شعوب العالم في القدوم إليها، وإقامة الطقوس الدينية المتعلقة بأتباع الديانات السماوية الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام).

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