أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة صباح اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أسعار الخضروات
بامية بلدية: 12 – 15 شيكلاً.
بامية حبة طويلة: 8 – 10 شيكلاً.
البندورة: 1 ك = 1 شيكل.
و3 ك = 2 شيكل.
خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات : 7 – 8 ك = 10 شواكل.
ملوخية: 2 شيكل.
و2 ك = 3 شواكل.
ليمون: 1ك = 4 – 5 شواكل.
بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل.
بطاطا بلدية: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شواكل.
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل.
باذنجان بلدي: 5 – 6 ك = 10 شواكل.
كوسا: 1 ك = 1 شيكل.
كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل.
فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.
و2ك = 5 شواكل.
لوبياء: 1ك = 3 – 4 شواكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل.
فليفلة ملونة: 1ك = 2 – 3 شواكل.
فقوس: 1ك = 2 – 3 شواكل.
ملفوف أحمر: 2 شيكل.
ملفوف أبيض: 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل.
تومة (وقية): 3 شواكل.
ذرة بلدية: 7 كوز = 10 شواكل.
الذرة كبيرة: 12 كوز = 10 شواكل.
ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شواكل.
أسعار الفواكه:
موز: 4 ك = 10 شواكل.
خوخ: 3 – 4 ك = 10 شواكل.
بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.
سانتروزة: 1ك = 5 شواكل.
مشمش: 1ك = 6 شواكل.
تفاح : 5 شواكل.
أجاص: 6 شواكل.
مانجا: 7 شواكل.
كيوي: 1 ك = 7 شواكل.
عنب: 1ك = 7 شواكل.
جاءت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق الشعبية في قطاع غزة هذا الصباح على النحو الآتي:
أسعار الخضروات
بامية بلدية: 12 – 15 شيكلاً.
بامية حبة طويلة: 8 – 10 شيكلاً.
البندورة: 1 ك = 1 شيكل.
و3 ك = 2 شيكل.
خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات : 7 – 8 ك = 10 شواكل.
ملوخية: 2 شيكل.
و2 ك = 3 شواكل.
ليمون: 1ك = 4 – 5 شواكل.
بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل.
بطاطا بلدية: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شواكل.
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل.
باذنجان بلدي: 5 – 6 ك = 10 شواكل.
كوسا: 1 ك = 1 شيكل.
كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل.
فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.
و2ك = 5 شواكل.
لوبياء: 1ك = 3 – 4 شواكل.
فلفل: 1 ك = 2 شيكل.
فليفلة ملونة: 1ك = 2 – 3 شواكل.
فقوس: 1ك = 2 – 3 شواكل.
ملفوف أحمر: 2 شيكل.
ملفوف أبيض: 3 شواكل.
يقطين: 1ك = 3 شواكل.
الجزر: 1ك = 2 شيكل.
تومة (وقية): 3 شواكل.
ذرة بلدية: 7 كوز = 10 شواكل.
الذرة كبيرة: 12 كوز = 10 شواكل.
ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شواكل.
أسعار الفواكه:
موز: 4 ك = 10 شواكل.
خوخ: 3 – 4 ك = 10 شواكل.
بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شواكل.
شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.
سانتروزة: 1ك = 5 شواكل.
مشمش: 1ك = 6 شواكل.
تفاح : 5 شواكل.
أجاص: 6 شواكل.
مانجا: 7 شواكل.
كيوي: 1 ك = 7 شواكل.
عنب: 1ك = 7 شواكل.
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