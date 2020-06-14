شؤون فلسطينية

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة صباح اليوم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة صباح اليوم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق الشعبية في قطاع غزة هذا الصباح على النحو الآتي:

أسعار الخضروات

بامية بلدية: 12 – 15 شيكلاً.

بامية حبة طويلة: 8 – 10 شيكلاً.

البندورة: 1 ك = 1 شيكل.

و3 ك = 2 شيكل.

خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.

خيار حمامات : 7 – 8 ك = 10 شواكل.

ملوخية: 2 شيكل.

و2 ك = 3 شواكل.

ليمون: 1ك =  4 – 5 شواكل.

بصل بلدي:  1 ك = 1 شيكل.

بطاطا بلدية: 6 – 7 ك = 10 شواكل.

بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شواكل.

باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل.

باذنجان بلدي: 5 – 6 ك = 10 شواكل.

كوسا: 1 ك = 1 شيكل.

كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل.

فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.

و2ك = 5 شواكل.

لوبياء: 1ك = 3 – 4 شواكل.

فلفل: 1 ك = 2 شيكل.

فليفلة ملونة: 1ك = 2 – 3 شواكل.

فقوس: 1ك = 2 – 3 شواكل.

ملفوف أحمر: 2 شيكل.

ملفوف أبيض: 3 شواكل.

يقطين: 1ك = 3 شواكل.

الجزر: 1ك = 2 شيكل.

تومة (وقية): 3 شواكل.

ذرة بلدية: 7 كوز = 10 شواكل.

الذرة كبيرة: 12 كوز = 10 شواكل.

ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شواكل.

أسعار الفواكه:

موز:  4 ك = 10 شواكل.

خوخ: 3 – 4 ك = 10 شواكل.

بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شواكل.

شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.

سانتروزة: 1ك = 5 شواكل.

مشمش: 1ك = 6 شواكل.

تفاح : 5 شواكل.

أجاص: 6 شواكل.

مانجا: 7 شواكل.

كيوي: 1 ك =  7 شواكل.

عنب: 1ك = 7 شواكل. 

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