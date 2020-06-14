أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة صباح اليوم

جاءت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق الشعبية في قطاع غزة هذا الصباح على النحو الآتي:



أسعار الخضروات



بامية بلدية: 12 – 15 شيكلاً.



بامية حبة طويلة: 8 – 10 شيكلاً.



البندورة: 1 ك = 1 شيكل.



و3 ك = 2 شيكل.



خيار بلدي: 5 ك = 10 شواكل.



خيار حمامات : 7 – 8 ك = 10 شواكل.



ملوخية: 2 شيكل.



و2 ك = 3 شواكل.



ليمون: 1ك = 4 – 5 شواكل.



بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل.



بطاطا بلدية: 6 – 7 ك = 10 شواكل.



بطاطا حلوة: 7 ك = 10 شواكل.



باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل.



باذنجان بلدي: 5 – 6 ك = 10 شواكل.



كوسا: 1 ك = 1 شيكل.



كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل.



فاصولياء: 1 ك = 3 شواكل.



و2ك = 5 شواكل.



لوبياء: 1ك = 3 – 4 شواكل.



فلفل: 1 ك = 2 شيكل.



فليفلة ملونة: 1ك = 2 – 3 شواكل.



فقوس: 1ك = 2 – 3 شواكل.



ملفوف أحمر: 2 شيكل.



ملفوف أبيض: 3 شواكل.



يقطين: 1ك = 3 شواكل.



الجزر: 1ك = 2 شيكل.



تومة (وقية): 3 شواكل.



ذرة بلدية: 7 كوز = 10 شواكل.



الذرة كبيرة: 12 كوز = 10 شواكل.



ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شواكل.



أسعار الفواكه:



موز: 4 ك = 10 شواكل.



خوخ: 3 – 4 ك = 10 شواكل.



بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شواكل.



شمام : 5 – 7 ك = 10 شواكل.



سانتروزة: 1ك = 5 شواكل.



مشمش: 1ك = 6 شواكل.



تفاح : 5 شواكل.



أجاص: 6 شواكل.



مانجا: 7 شواكل.



كيوي: 1 ك = 7 شواكل.



عنب: 1ك = 7 شواكل.