الاحتلال يَشُن حملة مداهمات واعتقالات في القدس وبيت لحم



وذكرت المصادر، أن الاحتلال، داهم منازل ذوي المعتقلين، وقاموا بتفتيشها، قبل أن يتم اعتقالهم، كما وداهمت قوات الاحتلال في منطقة حرملة منزل المبعد نصري خليل الزير، وفتشته.



وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها واعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط مداهمات وتفتيش للمنازل وتخريب محتوياتها.

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات في القدس المحتلة، وبيت لحم بالضفة، اعتقلت خلالها عددًا من الشبان.وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت فجرًا الشقيقين يوسف ومحمد السلطي من منزلهما في حي واي الجوز شرق مدينة القدس.وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من مناطق مختلفة في المحافظة، خلال مداهمات قامت بها.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت كلاً من محمد عمر البداونة (23 عاماً)، وأسيد الدين أبو شعيرة (17 عاماً) من مخيم عايدة شمالاً، وإبراهيم وجيه عطا الله (23 عاماً) من منطقة حرملة شرقاً، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.