قوات الاحتلال تُفتش عدداً من المنازل في الخليل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة منازل في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وفتشتها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منطقة سوق الخضار في وادي الهرية جنوب المدينة، وفتشت عدداً من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: نعيم إجبار، وجواد جبارة، وزيدان جبارة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.