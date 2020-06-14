الإحصاء: الرقم القياسي لأسعار المستهلك يواصل انخفاضه للشهر الثاني على التوالي





حيث بلغ متوسط سعر لحم العجل الطازج 37 شيكل/1كغم، وسعر لحم الغنم الطازج مع العظم 50 شيكل/1كغم، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.16%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 2.38%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.33%؛ حيث بلغ سعر البنزين (95) 4.69 شيكل/1لتر، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 1.42%؛ حيث بلغ سعر أرز الشقحة 25 كغم 155 شيكل، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.41%؛ حيث بلغ متوسط سعر الموز 4 شيكل/1كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.44%؛ حيث بلغ متوسط سعر الدجاج الطازج 16 شيكل/1كغم.



كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.88% خلال شهر أيار 2020 مقارنة مع شهر نيسان 2020، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.51%؛ حيث بلغ سعر البصل الجاف 3 شيكل/1كغم، وأسعار البيض الطازج بمقدار 19.45%؛ حيث بلغ متوسط سعر البيض 15 شيكل/2كغم، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 12.54%؛ حيث بلغ متوسط سعر البندورة العناقيد 4 شيكل/1كغم، وسعر الخيار بيوت بلاستيكية 3 شيكل/1كغم، وأسعار الغاز بمقدار 9.42%؛ حيث بلغ متوسط السعر للاسطوانة 62 شيكل/12كغم، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.23%؛ حيث بلغ سعر الديزل 4.35 شيكل/1لتر، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.21%؛ حيث بلغ متوسط سعر الدجاج الطازج 12 شيكل/1كغم، وأسعار البطاطا بمقدار 2.46%؛ حيث بلغ متوسط سعر البطاطا 3 شيكل/1كغم، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.27%؛ حيث بلغ متوسط سعر البنزين (95) 4.69 شيكل/1 لتر، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.20%؛ حيث بلغ متوسط سعر الموز 5 شيكل/1كغم، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 0.97%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 0.44%؛ حيث سجل سعر أرز الشقحة فئة 25 كغم 139 شيكل.



وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضاً مقداره 0.41% خلال شهر أيار 2020 مقارنة مع شهر نيسان 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 26.84%؛ حيث بلغ متوسط سعر البصل الجاف 3 شيكل/1كغم، وأسعار البيض الطازج بمقدار 15.72%.





حيث بلغ متوسط سعر البيض 24 شيكل/2كغم، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 8.81%؛ حيث بلغ متوسط سعر الموز 5 شيكل/1كغم، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.09%؛ حيث بلغ متوسط سعر الدجاج الطازج 18 شيكل/1كغم، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 3.31%؛ حيث بلغ متوسط سعر البنزين (95) 4.70 شيكل/1لتر، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 2.89%؛ حيث بلغ متوسط سعر أرز الشقحة فئة 25 كغم 150 شيكل، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.86%؛ حيث بلغ متوسط سعر البندورة بيوت بلاستيكية 6 شيكل/1كغم، وسعر الخيار بيوت بلاستيكية 4 شيكل/1كغم، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.12%؛ حيث بلغ سعر لحم الغنم الطازج مع العظم77 شيكل/1كغم، ولحم العجل الطازج الى 59 شيكل/1كغم، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 25.99% حيث بلغ متوسط سعر البطاطا 3 شيكل/1كغم، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.03%.





حيث بلغ متوسط سعر الديزل 5.10 شيكل/1لتر، وأسعار الأسماك الحية، طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 1.25%.

رام الله - دنيا الوطنقال جهاز الإحصاء: ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك (غلاء المعيشة) في فلسطين، سجل انخفاضاً مقداره 0.91% خلال شهر أيار/ مايو 2020 مقارنة مع شهر نيسان/ أبريل 2020، بواقع 1.29% في قطاع غزة، وبمقدار 0.88% في الضفة الغربية**، وبمقدار 0.41% في القدس J1*.وأكد أن السبب الرئيسي لتراجع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لتراجع أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.74%، وأسعار البيض الطازج بمقدار 16.16%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 12.51%، وأسعار الغاز بمقدار 6.21%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 4.85%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.55%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.00%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.00%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.59%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 0.87%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 0.81%، وأسعار البطاطا بمقدار 0.69%.أما على مستوى أسعار بعض السلع الأساسية، تراجع سعر البصل الجاف ليبلغ في المتوسط 3 شيكل/1كغم، كما تراجع سعر البيض الطازج ليبلغ 14 شيكل/2كغم، وبلغ سعر الخيار بيوت بلاستيكية بالمتوسط 3 شيكل/1كغم، وتراجع سعر الموز ليبلغ 5 شيكل/1كغم، كما سجل أرز الشقحة فئة 25 كغم بالمتوسط 142 شيكل، كما تراجع سعر اسطوانة الغاز ليصل إلى 65 شيكل/12كغم.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار 2020 مع شهر أيار 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 1.96%، بواقع 2.05% في قطاع غزة، وبمقدار 2.00% في الضفة الغربيةك، وبمقدار 0.88% في القدس J1ك.الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينيةوسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.29% خلال شهر أيار 2020 مقارنة مع شهر نيسان 2020، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.37%؛ حيث بلغ متوسط سعر البصل الجاف 2 شيكل/1كغم، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 16.75%؛ حيث بلغ متوسط سعر البندورة والخيار بيوت بلاستيكية 1 شيكل/1كغم، والكوسا 2 شيكل/1كغم، وأسعار البيض الطازج بمقدار 9.73%؛ حيث بلغ متوسط سعر البيض 11 شيكل/2كغم، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 5.23%؛ حيث بلغ سعر الديزل 4.35 شيكل/1لتر، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 4.52%.