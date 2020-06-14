شؤون فلسطينية

بالصور: التفاصيل الكاملة لوفاة شقيقين داخل بئر عميق في سلفيت

بالصور: التفاصيل الكاملة لوفاة شقيقين داخل بئر عميق في سلفيت
الشقيقين عمار الديك وضياء الديك
رام الله - دنيا الوطن
لقي شقيقان مصرعهما، فجر اليوم الأحد، اختناقاً داخل بئر ماء في بلدة كفر الديك شرق مدينة سلفيت.

وكشف محافظ سلفيت، عبد الله كميل، بأن الشقيقين عمار الديك (51 عاماً)، وضياء الديك (30 عاماً) قد توفيا إثر دخولهما إلى بئر عمقه 10 أمتار، ما أدى إلى نفاد الأكسجين فيه، وإصابتهما بالاختناق الشديد.

وقال المحافظ في بيان أولي حول حادثة كفر الديك المأساوية، توفي الاخوان الشابان عمار وضياء رشيد الديك من قرية كفر الديك، وذلك قبل قليل على إثر دخولهما بئراً عميقاً مع استخدام مولد كهربائي داخل البئر، ما أدى إلى نفاد الأكسجين داخل البئر وقد أصيبا بالاختناق الشديد.

وأضاف محافظ سلفيت، عبر صفحته الرسمية (فيسبوك): "أيضاً أصيب أحد الضباط، وهو النقيب حمزة أبو شمة بالاختناق، أثناء محاولته إنقاذهما".

وأفاد كميل، بأن الدفاع المدني، قد وصل إلى المكان فور وصول الإشارة، ونتيجة التعقيدات وعمق البئر وفقدان الأكسجين لم يتمكن من إنقاذهماً، حيث تمكن أفراد الدفاع المدني من انتشالهما بمشقة، بعدما أصيب العديد من الأفراد المنقذين بالاختناق.

وأكمل: كما حالت إرادة الله، دون إنقاذهما من قبل الأطباء، الذين عملوا بكل جهدهم من إجل إنقاذ حياتهما- رحم الله الأخوين فقيدي فلسطين عمار وضياء- قال تعالى: (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) صدق الله العظيم". 

وتقدم المحافظ باسمه وباسم المؤسسات الأمنية والمدنية والأهلية وكافة أبناء المحافظة، لذويهم بشكل خاص وأبناء كفر الديك بشكل عام، بأصدق وأحر التعازي، متمماً: "أتضرع إلى الله أن يلهم أهلهما ومحبيهما الصبر والسلوان".





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