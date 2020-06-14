دولي

(كورونا) عالمياً: 142 ألف إصابة و5055 وفاة جديدة

(كورونا) عالمياً: 142 ألف إصابة و5055 وفاة جديدة
أحد مصابي فيروس (كورونا) المستجد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت منظمة الصحة العالمية، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في العالم، بواقع نحو 142 ألف حالة مع رصد 5055 وفاة جديدة.

وقالت المنظمة، في بيانات جديدة، نشرتها السبت: إن حصيلة المصابين بالفيروس في العالم، ازدادت خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 142672 حالة، مقابل 136572 أمس الجمعة، لتصل إلى مستوى 7553182 شخصاً وفق (روسيا اليوم).

وذكرت الإحصائية، أن عدد ضحايا الجائحة، ارتفع خلال اليوم الماضي بـ 5055 حالة مقارنة مع 4925 وفاة أمس الجمعة، وبلغت حصيلة المتوفين نقطة 423349 شخصاً.

وتعتبر منطقة الأمريكيتين الشمالية والجنوبية الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات بـ 3638525 حالة والأولى من حيث عدد الوفيات بـ 196440 حالة، بعد أن رصدت 77934 إصابة و3496 وفاة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار/ مارس الماضي تفشي فيروس (كورونا) المستجد، الذي بدأ أواخر 2019 من مدينة ووهان الصينية، بأنه جائحة.

أخبار ذات صلة

شاهد: 18 قتيلاً بانفجار هائل في الصين

شاهد: 18 قتيلاً بانفجار هائل في الصين

إصابة ثلاثة من حراس نتنياهو بفيروس (كورونا)

إصابة ثلاثة من حراس نتنياهو بفيروس (كورونا)

رئيس الوزراء الإيطالي: علينا تحويل جائحة (كورونا) إلى فرصة

رئيس الوزراء الإيطالي: علينا تحويل جائحة (كورونا) إلى فرصة

نيويورك: قوانين جديدة صارمة تحد من صلاحيات الشرطة وتعزز مساءلتها

نيويورك: قوانين جديدة صارمة تحد من صلاحيات الشرطة وتعزز مساءلتها

روسيا: انخفاض معدل الوفيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020

روسيا: انخفاض معدل الوفيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020

(فيسبوك) تفصل موظفاً لاعتراضه على عدم التحرك حيال منشورات ترامب

(فيسبوك) تفصل موظفاً لاعتراضه على عدم التحرك حيال منشورات ترامب

بلجيكا تُعرب عن &#34;قلقها العميق&#34; إزاء العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية

بلجيكا تُعرب عن "قلقها العميق" إزاء العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية

&#34;لا علاقة له بمقتل سليماني&#34;.. إيران تكشف مفاجأة بشأن الجاسوس المحكوم بالإعدام

"لا علاقة له بمقتل سليماني".. إيران تكشف مفاجأة بشأن الجاسوس المحكوم بالإعدام

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

جمعيات استيطانية تعتزم فتح نفق جديد أسفل باب المغاربة في الأقصى

جمعيات استيطانية تعتزم فتح نفق جديد أسفل باب المغاربة في الأقصى

حنا عيسى يُطالب بمتابعة تنفيذ قرارات (يونسكو) بشأن القدس

حنا عيسى يُطالب بمتابعة تنفيذ قرارات (يونسكو) بشأن القدس

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة صباح اليوم

أسعار الخضار والفواكه في أسواق غزة صباح اليوم

الاحتلال يَشُن حملة مداهمات واعتقالات في القدس وبيت لحم

الاحتلال يَشُن حملة مداهمات واعتقالات في القدس وبيت لحم

قوات الاحتلال تُفتش عدداً من المنازل في الخليل

قوات الاحتلال تُفتش عدداً من المنازل في الخليل

الخارجية تنفي وفاة شقيقين في السعودية اليوم بسبب فيروس (كورونا)

الخارجية تنفي وفاة شقيقين في السعودية اليوم بسبب فيروس (كورونا)

الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من القدس وشاب من بيت لحم

الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من القدس وشاب من بيت لحم

هيئة دولية تُوجه رسالة لحركتي فتح وحماس بشأن الذكرى السنوية للانقسام

هيئة دولية تُوجه رسالة لحركتي فتح وحماس بشأن الذكرى السنوية للانقسام

منوعات

من هي الفنانة التي نجت بإعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

من هي الفنانة التي نجت بإعجوبة ليلة مقتل المطربة ذكرى؟

بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفاف &#34;سنية&#34;

بعد 25 عامًا.. ناهد رشدي تكشف تفاصيل حفل زفاف "سنية"

لماذا نشر هاني شاكر صوراً خاصة من داخل منزله؟

لماذا نشر هاني شاكر صوراً خاصة من داخل منزله؟

صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

صور فنانة مصرية مع الأميرة ديانا تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

شريف منير يظهر مع ابنتيه بعد التنمر على صورتهما.. ويُهدد

شريف منير يظهر مع ابنتيه بعد التنمر على صورتهما.. ويُهدد

جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

جورج وسوف يكشف حقيقة إصابته بفيروس (كورونا)

هل انفصل حسن الرداد عن إيمي سمير غانم؟

هل انفصل حسن الرداد عن إيمي سمير غانم؟

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل ظهور ابنه الثاني: &#34;احنا معترفين بيه&#34;

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل ظهور ابنه الثاني: "احنا معترفين بيه"

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

عربي

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

رصد أكثر من (137) ألف إصابة بـ (كوليرا) باليمن منذ مطلع 2020

رصد أكثر من (137) ألف إصابة بـ (كوليرا) باليمن منذ مطلع 2020

شاهد: إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي

شاهد: إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي

سوريا: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات

سوريا: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات