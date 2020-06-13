الخارجية تنفي وفاة شقيقين في السعودية اليوم بسبب فيروس (كورونا)





وأشارت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أن ذلك وفقاً للتقرير الطبي الرسمي للوفاة، في حين أن نتائح فحوصات حالة الوفاة الثانية، لم تظهر بعد.





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن حالة من حالتي الوفاة، اللتين أعلن عنهما على أحد المواقع الاخبارية، لمهندسين فلسطينيين في السعودية، لم تكن بسبب فيروس (كورونا).