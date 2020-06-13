الخارجية تنفي وفاة شقيقين في السعودية اليوم بسبب فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن حالة من حالتي الوفاة، اللتين أعلن عنهما على أحد المواقع الاخبارية، لمهندسين فلسطينيين في السعودية، لم تكن بسبب فيروس (كورونا).
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن حالة من حالتي الوفاة، اللتين أعلن عنهما على أحد المواقع الاخبارية، لمهندسين فلسطينيين في السعودية، لم تكن بسبب فيروس (كورونا).
وأشارت الوزارة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السبت، أن ذلك وفقاً للتقرير الطبي الرسمي للوفاة، في حين أن نتائح فحوصات حالة الوفاة الثانية، لم تظهر بعد.
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