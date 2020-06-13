الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من القدس وشاب من بيت لحم

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، ثلاثة أطفال في حي رأس العامود بمدينة القدس، كما واعتقلت شاباً على حاجز (الكونتنير) شرق بيت لحم جنوب الضفة.



ففي مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من عمر وحمزة وأيوب نابلسي من حي رأس العامود، قبل أن تقتادهم إلى أحد مراكز التحقيق، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وإلى الشرق من مدينة بيت لحم، وتحديداً على حاجز الكونتنير اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً قبل أن تنهال عليه بالضرب.



وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال، أغلقت الحاجز بشكل مفاجئ، وسط استنفار عسكري في المكان.



وتقيم قوات الاحتلال حاجز (الكونتينر) العسكري قرب بلدة السواحرة الشرقية جنوب الضفّة، وتحديداً على بداية طريق وادي النار شمالاً، وهو الرابط الوحيد بين شمال الضفة وجنوبها.