هيئة الأسرى تكشف حقيقة تقارير إسرائيلية بشأن اتفاق مع أسرى حركة حماس





وأضاف: حتى هذا الكلام على لسان وزير الجيش السابق، نفتالي بينت، مشيراً أن بينت الذي انتهت ولايته من وزارة الجيش، يريد مناكفة الحكومة الحالية، بقضايا تتعلق بالفلسطينيين.





وتابع أبو بكر: بعد ما ترك بينت وزارة الجيش، وهو يتحدث إلى وسائل الإعلام، كمناكفة مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية الحالية، في المقابل، أن هذه الحكومة أبرمت اتفاقاً مع أسرى حماس.



وقال: وضع السجون يزداد سوءاً، حيث لا يوجد أي اتفاق مع الأسرى، مؤكداً أن بينت يريد مناكفة الحكومة الحالية.



وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هناك إرجاعاً للطعام في سحن (عوفر)، لأن الأسرى يطالبون بإدخال ملابس جديدة، خاصة أسرى الضفة الغربية، وحتى اللحظة مصلحة السجون تماطل في إدخال الملابس.



وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، كشفت أن اتفاقًا جرى بين أسرى حركة حماس في سجن (عوفر)، وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، منذ ثلاثة أسابيع، بشأن سلسلة من الترتيبات التي تتعلق بتحسين ظروف السجون، ووضع الأسرى فيها.

خاص دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، حقيقة تقارير إسرائيلية، بشأن اتفاق بين مصلحة السجون مع أسرى حركة حماس.وقال اللواء قدري أبو بكر، رئيس الهيئة في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.