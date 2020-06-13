شؤون فلسطينية

الإعلام الإسرائيلي: الوضع بغزة متفجر للغاية وقد نشهد إطلاق صواريخ ومسيرات عودة

الإعلام الإسرائيلي: الوضع بغزة متفجر للغاية وقد نشهد إطلاق صواريخ ومسيرات عودة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع (واللا) الإسرائيلي، أن قادة الجيش الإسرائيلي، أبلغوا بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال، أن الوضع في قطاع غزة متفجر للغاية.

وبحسب بوخبوط، فقد أخبر قادة الجيش، غانتس، أن الوضع قد يتصاعد إلى إطلاق للصواريخ، وعودة المسيرات بالقرب من السياج الفاصل.

وقال بوخبوط: "علم موقع (واللا)، أن مؤسسة الدفاع، أجرت مناقشة متعمقة قبل حوالي ثلاثة أسابيع مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، وشعبة الاستخبارات العسكرية أمان، والقيادة الجنوبية، والشاباك، والموساد، ناقشوا خلالها سباق تسلح حركة  حماس في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "في مؤسسة الدفاع قدموا صورة مخيفة حول أنه بينما تنعم إسرائيل بهدوء نسبي على الجبهة الجنوبية، تستغل حماس الوقت لتدريب قواتها وتعزيز ترسانتها العسكرية من تطوير للصواريخ وإجراء التجارب البحرية لتحسين مداها ودقة إصابتها، وتطوير الطائرات بدون طيار وتصنيع وتهريب الأسلحة، ما يعطي صورة مرعبة حول طبيعة أي جولة قادمة".

وكان جيش الاحتلال، قد زعم في وقت سابق من اليوم السبت، أن مجموعة من البالونات المتفجرة، أطلقت من قطاع غزة، تجاه مستوطنات غلاف غزة، ما أسفر عن ذلك اندلاع العديد من الحرائق.

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