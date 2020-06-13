شؤون فلسطينية

فتح بغزة توجه دعوة لحركة حماس بشأن انهاء الانقسام

فتح بغزة توجه دعوة لحركة حماس بشأن انهاء الانقسام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة فتح بالمحافظات الجنوبية، اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة الذكرى الرابعة عشر للانقسام الفلسطيني، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

إن حركة فتح وهي على أبواب مرحلة مختلفة من المواجهة مع الاحتلال لتستغرب إستمرار حماس بالتمسك بالإنقسام برغم دعوات المصالحة المتكررة وما يستدعي الإستهجان أيضا أن تستمر في سياسة تقييد الحريات في غزة وخطف مناضلي وابناء حركة فتح وإعتقالهم لأسباب غير منطقية، فإنها تعلن استنكارها ورفضها لهذا الإسلوب الذي يكرس الإنقسام والكراهية. 

كما وتدين حركة فتح إختطاف الأخ / فهد أبو الجديان إبن شقيق الأخ القائد الشهيد جمال أبو الجديان بعد الإنتهاء من فعالية إحياء ذكرى إغتيال عمه في الأحداث المأساوية التي أدت إلى الإنقسام الفلسطيني عام 2007، ولا زال منذ يومين رهن الاعتقال. 

تطالب حركة فتح العقلاء في حماس الإفراج عن ابو الجديان وكل المعتقلين والتوقف عن سياسة الملاحقة والإعتقال وتقييد الحريات والعودة لمربع الإرادة الوطنية ووحدة الجبهة الداخلية لمواجهة عدونا المركزي الذي لا يتواني عن الكيد والظلم لشعبنا الفلسطيني.

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