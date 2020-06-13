فتح بغزة توجه دعوة لحركة حماس بشأن انهاء الانقسام
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة فتح بالمحافظات الجنوبية، اليوم السبت، بياناً صحفياً بمناسبة الذكرى الرابعة عشر للانقسام الفلسطيني، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:
إن حركة فتح وهي على أبواب مرحلة مختلفة من المواجهة مع الاحتلال لتستغرب إستمرار حماس بالتمسك بالإنقسام برغم دعوات المصالحة المتكررة وما يستدعي الإستهجان أيضا أن تستمر في سياسة تقييد الحريات في غزة وخطف مناضلي وابناء حركة فتح وإعتقالهم لأسباب غير منطقية، فإنها تعلن استنكارها ورفضها لهذا الإسلوب الذي يكرس الإنقسام والكراهية.
كما وتدين حركة فتح إختطاف الأخ / فهد أبو الجديان إبن شقيق الأخ القائد الشهيد جمال أبو الجديان بعد الإنتهاء من فعالية إحياء ذكرى إغتيال عمه في الأحداث المأساوية التي أدت إلى الإنقسام الفلسطيني عام 2007، ولا زال منذ يومين رهن الاعتقال.
تطالب حركة فتح العقلاء في حماس الإفراج عن ابو الجديان وكل المعتقلين والتوقف عن سياسة الملاحقة والإعتقال وتقييد الحريات والعودة لمربع الإرادة الوطنية ووحدة الجبهة الداخلية لمواجهة عدونا المركزي الذي لا يتواني عن الكيد والظلم لشعبنا الفلسطيني.
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