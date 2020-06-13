هنية: لا نترك لحظة إلا ونستثمرها في وضع الخطط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن حركته لا تترك لحظة إلا وتستثمرها في وضع الخطط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف هنية، خلال ملتقى علماء الأمة لنصرة القدس والمسرى في الذكرى الـ53 لنكسة حزيران واحتلال الأقصى، وأضاف هنية: "نعبر باسم شعبنا الفلسطيني عن شكرنا لهذه التظاهرة العلمائية التي سجلت العديد من الدلالات خلال هذه الساعات، ومنا تقدير لدور العلماء ودور الأمة في دعم قضية فلسطين وفي الحفاظ على هوية القدس والأقصى خلال الصراع مع العدو الصهيوني".
وتابع: "هناك خطر غير مسبوق تتعرض له الضفة وغزة خاصة أننا أمام صفقة القرن وخطط التهويد والتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك".
وأضاف هنية، خلال ملتقى علماء الأمة لنصرة القدس والمسرى في الذكرى الـ53 لنكسة حزيران واحتلال الأقصى، وأضاف هنية: "نعبر باسم شعبنا الفلسطيني عن شكرنا لهذه التظاهرة العلمائية التي سجلت العديد من الدلالات خلال هذه الساعات، ومنا تقدير لدور العلماء ودور الأمة في دعم قضية فلسطين وفي الحفاظ على هوية القدس والأقصى خلال الصراع مع العدو الصهيوني".
وتابع: "هناك خطر غير مسبوق تتعرض له الضفة وغزة خاصة أننا أمام صفقة القرن وخطط التهويد والتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك".
وأكمل: "أدعو إلى وضع رؤية ينبثق عنها خطة تكون تحت المتابعة من المكونات المشاركة في الملتقى ومن الشعب الفلسطيني، ونتحرك على أساس 4 أولويات استراتيجية، وهي استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على برنامج وطني يوحد الشعب الفلسطيني في خندق المقاومة والثوابت"
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