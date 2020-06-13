شؤون فلسطينية

هنية: لا نترك لحظة إلا ونستثمرها في وضع الخطط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

هنية: لا نترك لحظة إلا ونستثمرها في وضع الخطط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي
اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن حركته لا تترك لحظة إلا وتستثمرها في وضع الخطط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف هنية، خلال ملتقى علماء الأمة لنصرة القدس والمسرى في الذكرى الـ53 لنكسة حزيران واحتلال الأقصى، وأضاف هنية: "نعبر باسم شعبنا الفلسطيني عن شكرنا لهذه التظاهرة العلمائية التي سجلت العديد من الدلالات خلال هذه الساعات، ومنا تقدير لدور العلماء ودور الأمة في دعم قضية فلسطين وفي الحفاظ على هوية القدس والأقصى خلال الصراع مع العدو الصهيوني".

وتابع: "هناك خطر غير مسبوق تتعرض له الضفة وغزة خاصة أننا أمام صفقة القرن وخطط التهويد والتقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك".

وأكمل: "أدعو إلى وضع رؤية ينبثق عنها خطة تكون تحت المتابعة من المكونات المشاركة في الملتقى ومن الشعب الفلسطيني، ونتحرك على أساس 4 أولويات استراتيجية، وهي استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على برنامج وطني يوحد الشعب الفلسطيني في خندق المقاومة والثوابت"

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