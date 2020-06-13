شؤون فلسطينية

حماس: أصوات نشاز بالإمارات تُشجع على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

حماس: أصوات نشاز بالإمارات تُشجع على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس، إن مشاركة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش غداً في مؤتمر ما يسمى باللجنة اليهودية الأمريكية التي تعنى بتعزيز وجود دولة الكيان في المنطقة وقد سبقها تصريحات سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة حول التعاون المشترك وتنسيق المواقف مع الاحتلال هو تصاعد خطير من دولة الإمارات في وتيرة التطبيع مع إسرائيل.

وقالت الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه "في الوقت الذي يستعد فيه شعبنا لمواجهة مشروع الضم تخرج أصوات نشاز من دولة الإمارات العربية تشجع على التطبيع مع الاحتلال وتشارك في مؤتمر صهيوني أمريكي لتعزيز دولة الكيان في المنطقة وهو بمثابة خذلان لشعبنا الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال وانقلاب على الموقف العربي الرافض لخطة الضم".

وأضافت: "التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من أخطر القضايا التي شملتها صفقة القرن التي تهدف لتصفية قضية شعبنا وهو ما يتطلب موقف عربي موحد لوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وعزله فهو خنجر مسموم في ظهر شعبنا الفلسطيني وتضحياته الجسام".

وأكملت: "سيظل الاحتلال الصهيوني هو العدو الرئيس لأمتنا ولا مستقبل له على أرضنا الفلسطينية والتطبيع معه لن يمنحه أي شرعية وكل محاولات البعض في تمريره أو تهيئة الطريق لدمجة في المنطقة ستشفشل ولن يكتب لها النجاح".

أخبار ذات صلة

الخارجية: 131 حالة وفاة و1973 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

الخارجية: 131 حالة وفاة و1973 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

هنية: لا نترك لحظة إلا ونستثمرها في وضع الخطط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

هنية: لا نترك لحظة إلا ونستثمرها في وضع الخطط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربع مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

إصابة أربع مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

الطفل مهند عواد يروي تفاصيل مؤلمة لاصابته واعتقاله من جنود الاحتلال الإسرائيلي

الطفل مهند عواد يروي تفاصيل مؤلمة لاصابته واعتقاله من جنود الاحتلال الإسرائيلي

شاهد: اندلاع حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

شاهد: اندلاع حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

حصاد الأسبوع.. 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة

حصاد الأسبوع.. 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة

الخارجية تُعلن عن وفاة فلسطيني في مصر بسبب فيروس (كورونا)

الخارجية تُعلن عن وفاة فلسطيني في مصر بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربع مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

إصابة أربع مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

حصاد الأسبوع.. 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة

حصاد الأسبوع.. 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة

جبهة النضال الشعبي: آن الأوان لطى صفحة الانقسام

جبهة النضال الشعبي: آن الأوان لطى صفحة الانقسام

شاهد: بعد صعوبة الورقة الأولى.. آراء طلبة الثانوية بامتحان الرياضيات (2) والجغرافيا

شاهد: بعد صعوبة الورقة الأولى.. آراء طلبة الثانوية بامتحان الرياضيات (2) والجغرافيا

الوزيرة معايعة: بيت ساحور مدينة حرفية عالمية 2020

الوزيرة معايعة: بيت ساحور مدينة حرفية عالمية 2020

عائلة الأسير محمد حسن تكشف عن معاناة ابنها بسجون الاحتلال الإسرائيلي

عائلة الأسير محمد حسن تكشف عن معاناة ابنها بسجون الاحتلال الإسرائيلي

طواقم بلدية الخليل ومديريتا الاقتصاد والصحة تضبط منتجات منتهية الصلاحية

طواقم بلدية الخليل ومديريتا الاقتصاد والصحة تضبط منتجات منتهية الصلاحية

منوعات

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل ظهور ابنه الثاني: &#34;احنا معترفين بيه&#34;

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل ظهور ابنه الثاني: "احنا معترفين بيه"

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

خطوبة شام ابنة أصالة الوحيدة.. وهذا هو العريس

خطوبة شام ابنة أصالة الوحيدة.. وهذا هو العريس

تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب &#34;كورونا فيروس&#34;

تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب "كورونا فيروس"

عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من (كورونا).. ويكشف سر تعافيه

عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من (كورونا).. ويكشف سر تعافيه

نجمة سورية غير قادرة على الوقوف تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

نجمة سورية غير قادرة على الوقوف تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

إصابة نجم مصري جديد بفيروس (كورونا)

إصابة نجم مصري جديد بفيروس (كورونا)

الكشف عن نتيجة مسحة ثانية لرجاء الجداوي لفحص فيروس (كورونا)

الكشف عن نتيجة مسحة ثانية لرجاء الجداوي لفحص فيروس (كورونا)

&#34;لازموا منازلكم وسأرقص لكم&#34;.. مقاضاة الراقصة التونسية نرمين صفر بسبب مافعلته

"لازموا منازلكم وسأرقص لكم".. مقاضاة الراقصة التونسية نرمين صفر بسبب مافعلته

جيهان عبدالعظيم ستتراجع عن قرار الاعتزال في هذه الحالة فقط

جيهان عبدالعظيم ستتراجع عن قرار الاعتزال في هذه الحالة فقط

عربي

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

رصد أكثر من (137) ألف إصابة بـ (كوليرا) باليمن منذ مطلع 2020

رصد أكثر من (137) ألف إصابة بـ (كوليرا) باليمن منذ مطلع 2020

شاهد: إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي

شاهد: إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي

سوريا: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات

سوريا: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات