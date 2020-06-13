حماس: أصوات نشاز بالإمارات تُشجع على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

قالت حركة حماس، إن مشاركة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش غداً في مؤتمر ما يسمى باللجنة اليهودية الأمريكية التي تعنى بتعزيز وجود دولة الكيان في المنطقة وقد سبقها تصريحات سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة حول التعاون المشترك وتنسيق المواقف مع الاحتلال هو تصاعد خطير من دولة الإمارات في وتيرة التطبيع مع إسرائيل.





وقالت الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه "في الوقت الذي يستعد فيه شعبنا لمواجهة مشروع الضم تخرج أصوات نشاز من دولة الإمارات العربية تشجع على التطبيع مع الاحتلال وتشارك في مؤتمر صهيوني أمريكي لتعزيز دولة الكيان في المنطقة وهو بمثابة خذلان لشعبنا الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال وانقلاب على الموقف العربي الرافض لخطة الضم".





وأضافت: "التطبيع مع الاحتلال الصهيوني من أخطر القضايا التي شملتها صفقة القرن التي تهدف لتصفية قضية شعبنا وهو ما يتطلب موقف عربي موحد لوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وعزله فهو خنجر مسموم في ظهر شعبنا الفلسطيني وتضحياته الجسام".





وأكملت: "سيظل الاحتلال الصهيوني هو العدو الرئيس لأمتنا ولا مستقبل له على أرضنا الفلسطينية والتطبيع معه لن يمنحه أي شرعية وكل محاولات البعض في تمريره أو تهيئة الطريق لدمجة في المنطقة ستشفشل ولن يكتب لها النجاح".

رام الله - دنيا الوطن