إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم السبت، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب انطلاق المسيرة وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى معالجة المصابين بالاختناق ميدانيا، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.