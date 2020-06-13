إصابة أربع مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

أصيب أربع مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم السبت، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.



وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، وفق (وفا)، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عقب انطلاق المسيرة وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة أربع مواطنين بالرصاص المعدني، نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جرى معالجة المصابين بالاختناق ميدانيا.





رام الله - دنيا الوطن