شؤون فلسطينية

الطفل مهند عواد يروي تفاصيل مؤلمة لاصابته واعتقاله من جنود الاحتلال الإسرائيلي

الطفل مهند عواد يروي تفاصيل مؤلمة لاصابته واعتقاله من جنود الاحتلال الإسرائيلي
اعتقال الطفل على يد الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
روى الطفل القاصر الاسير مهند داوود عواد 16 عاما من بلدة ابو ديس، لمحامية الهيئة حنان الخطيب، تفاصيل ليلة اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي، وطريقة اعتقاله الوحشية رغم اصابته بالقدمين اليسرى واليمنى.

وقال القاصر عواد، "بتاريخ 15-5-2020 وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف مساءً، كنت أسير بمنطقة تدعى الخارجة بأبو ديس بجانب الجبل، وإذ بجنود الاحتلال يطلقون النار علي ونتيجة لذلك اصبت اصابة بالغة بقدمي اليسرى، اما قدمي اليمنى فدخلت الرصاصة وخرجت منها, بعدها سقطت على الأرض، حضر اشخاص ونقلوني على مستوصف بابو ديس وبعدها اغمي علي ووجدت نفسي بمستشفى برام الله".

ويكمل، "بقيت أسبوع بمستشفى رام الله وبعدها تحررت للبيت، وبتاريخ 9-6-2020 أي بعد حوالي اكثر من 20 يوم وحوالي الساعة الثالثة فجراً، وبينما كنت نائماً وإذ بجندي يوقظني من النوم وأمرني بمرافقته, كان معه عدد من الجنود, اخبرته انني لا استطيع السير وانني استعين بعكازتين , فبدأ بالصرخ علي, طلبت منه ان البس ملابسي فرفض وتم اعتقالي بملابس النوم, تم تقييد يداي واجبروني على السير لحوالي 50 متر وبعدها طلبوا مني القفز من على سور, فاخبرتهم بانني لا استطيع وإذ بأحد الجند يحملني ويلقيني من فوق السور الذي كان بارتفاع أكثر من متر
واسقط من فوقه".

ويضيف، " بعد ذلك وضعوني بجيب عسكري وعصبوا عيناي وانهالوا علي بالضرب , اغلب الضرب تركز على قدماي بمكان الإصابة وعلى معدتي واكتافي، بعدها تم انزالي من الجيب الى معسكر بابو ديس واجلسوني على درج وهناك حضر شخص وركلني بقدمه على رجلي اليسرى, اخبرته انني مصاب فقال لي  بتستاهل" .

ويكمل: "بعد ذلك اقتادوني الى مركز تحقيق عطاروت، وخلال التحقيق في عطاروت قام المحقق بتشغيل المكيف البارد والغرفة أصبحت كالثلاجة, طلبت منه إطفاء المكيف او تخفيفه فرفض وقال لي "ممنوع", نتيجة لذلك بدأت اعاني من اوجاع شديدة ولا تحتمل, ابقوني حوالي يوما كاملا في عطاروت وكان البرد قارساً, طلبت حراما وملابس عدة مرات ولكن طلباتي كانت ترفض, كان هناك معتقل طلب ان يعطيني بلوزته فرفضوا".

وأكمل: "طوال الوقت كنت مقيد اليدين مما سبب لي اوجاع ومعاناة شديدة، لاحقاً تم نقلي لسجن عوفر وهناك تم نقلي للعيادة, وبالعيادة تم تحويلي الى مستشفى العفولة ومنها الى سجن الجلمة".

أخبار ذات صلة

الخارجية: 131 حالة وفاة و1973 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

الخارجية: 131 حالة وفاة و1973 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

هنية: لا نترك لحظة إلا ونستثمرها في وضع الخطط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

هنية: لا نترك لحظة إلا ونستثمرها في وضع الخطط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي

حماس: أصوات نشاز بالإمارات تُشجع على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

حماس: أصوات نشاز بالإمارات تُشجع على التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربع مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

إصابة أربع مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

شاهد: اندلاع حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

شاهد: اندلاع حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

حصاد الأسبوع.. 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة

حصاد الأسبوع.. 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة

الخارجية تُعلن عن وفاة فلسطيني في مصر بسبب فيروس (كورونا)

الخارجية تُعلن عن وفاة فلسطيني في مصر بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص المعدني والاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابة أربع مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

إصابة أربع مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بقلقيلية

حصاد الأسبوع.. 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة

حصاد الأسبوع.. 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة

جبهة النضال الشعبي: آن الأوان لطى صفحة الانقسام

جبهة النضال الشعبي: آن الأوان لطى صفحة الانقسام

شاهد: بعد صعوبة الورقة الأولى.. آراء طلبة الثانوية بامتحان الرياضيات (2) والجغرافيا

شاهد: بعد صعوبة الورقة الأولى.. آراء طلبة الثانوية بامتحان الرياضيات (2) والجغرافيا

الوزيرة معايعة: بيت ساحور مدينة حرفية عالمية 2020

الوزيرة معايعة: بيت ساحور مدينة حرفية عالمية 2020

عائلة الأسير محمد حسن تكشف عن معاناة ابنها بسجون الاحتلال الإسرائيلي

عائلة الأسير محمد حسن تكشف عن معاناة ابنها بسجون الاحتلال الإسرائيلي

طواقم بلدية الخليل ومديريتا الاقتصاد والصحة تضبط منتجات منتهية الصلاحية

طواقم بلدية الخليل ومديريتا الاقتصاد والصحة تضبط منتجات منتهية الصلاحية

منوعات

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل ظهور ابنه الثاني: &#34;احنا معترفين بيه&#34;

طليقة أحمد الفيشاوي تكشف تفاصيل ظهور ابنه الثاني: "احنا معترفين بيه"

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

أنباء عن تدهور صحة جورج وسوف

خطوبة شام ابنة أصالة الوحيدة.. وهذا هو العريس

خطوبة شام ابنة أصالة الوحيدة.. وهذا هو العريس

تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب &#34;كورونا فيروس&#34;

تعرف على سعر نظارة وجوانتي محمد رمضان في كليب "كورونا فيروس"

عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من (كورونا).. ويكشف سر تعافيه

عمرو واكد يعلن شفاءه وابنه من (كورونا).. ويكشف سر تعافيه

نجمة سورية غير قادرة على الوقوف تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

نجمة سورية غير قادرة على الوقوف تتهم نقابة الفنانين بالتنكر لها

إصابة نجم مصري جديد بفيروس (كورونا)

إصابة نجم مصري جديد بفيروس (كورونا)

الكشف عن نتيجة مسحة ثانية لرجاء الجداوي لفحص فيروس (كورونا)

الكشف عن نتيجة مسحة ثانية لرجاء الجداوي لفحص فيروس (كورونا)

&#34;لازموا منازلكم وسأرقص لكم&#34;.. مقاضاة الراقصة التونسية نرمين صفر بسبب مافعلته

"لازموا منازلكم وسأرقص لكم".. مقاضاة الراقصة التونسية نرمين صفر بسبب مافعلته

جيهان عبدالعظيم ستتراجع عن قرار الاعتزال في هذه الحالة فقط

جيهان عبدالعظيم ستتراجع عن قرار الاعتزال في هذه الحالة فقط

عربي

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

رصد أكثر من (137) ألف إصابة بـ (كوليرا) باليمن منذ مطلع 2020

رصد أكثر من (137) ألف إصابة بـ (كوليرا) باليمن منذ مطلع 2020

شاهد: إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي

شاهد: إضاءة برج خليفة بألوان العلم الروسي

سوريا: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات

سوريا: تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء ثلاث حالات