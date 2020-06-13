شؤون فلسطينية

حصاد الأسبوع.. 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة

حصاد الأسبوع.. 61 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس والضفة
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الأسبوع الماضي عدة مواجهات في القدس والضفة المحتلتين وذلك ضمن 61 مواجهة في مختلف المدن الفلسطينية، تخللها إطلاق نار على قوات الاحتلال في جنين وإلقاء لزجاجات حارقة وعبوات متفجرة ومفرقعات نارية في عدة مواقع.

ففي يوم أمس الجمعة، اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم بقلقيلية إثر قمع المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان، ومواجهات أخرى على الحاجزين الجنوبي والشمالي لمدينة قلقيلية، وفي قرية نعلين برام الله، وفي نحالين ببيت لحم، والزبيدات في أريحا، وسوسيا وحاجز شارع الشهداء وباب الزاوية والبلدة القديمة في الخليل، فيما أطلق شبان زجاجات حارقة على مستوطنة "بيت عاين" بالخليل، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وشهدت كذلك العيساوية في القدس المحتلة وحاجز بيت فوريك ومستوطنة يتسهار ومادما بنابلس ويافا المحتلة مواجهات وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وذلك ضمن مواجهات متفرقة في 19 نقاط مواجهة في الضفة والقدس، وأصيب خلالها عدة مواطنين بالرصاص المطاطي وبالاختناق بالغاز فيما تتواصل المواجهات بمدينة يافا لليوم الرابع على التوالي، وذلك على خلفية أعمال تجريف إسرائيلية في مقبرة الإسعاف الإسلامية في المدينة.

ويوم الخميس، تم إحصاء 14 مواجهات، وأصيب مستوطنين اثنين بالحجارة قرب مستوطنة يكير في سلفيت، وأطلق شبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية خلال مواجهات بالقرب من مستوطنة أرمون هنستيف وفي العيساوية في القدس المحتلة، واندلعت مواجهات في راس كركر في رام الله، وشهد مخيم العروب في الخليل وبرقة بنابلس والعقبة في طوباس، والحاجز الجنوبي لقلقيلية ويافا والفرديس في فلسطين المحتلة عام 1948، وأطلق شبان بالونات حارقة وناسفة على مستوطنات ومواقع شرق غزة منها: موقع ملكة، ومستوطنة سديروت، ومستوطنة سدوت هنيغف وشرق مخيم البريج.

فيما أحصي يوم الأربعاء 8 نقاط مواجهة، شملت إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في بلدة العيسوية في القدس ومستوطنة مجدال عوز في بيت لحم، فيما اندلعت مواجهات في در نظام برام الله ومستوطنة إيتمار وحاجز بيت فوريك في نابلس، والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية ومدينة يافا.

وشهد منتصف الأسبوع، 8 مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، حيث أصيب 3 مواطنين برضوض وكسور، واعتقال شاب في مستوطنة إيتيمار بنابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وأطلق شبان زجاجات حارقة على جنود الاحتلال خلال مواجهات مخيم شعفاط في ضواحي القدس، واندلعت مواجهات في شارع صلاح الدين في القدس المحتلة وبباب الزاوية في الخليل، وتقوع في بيت لحم، ومستوطنة إيتمار في نابلس، ومرج نعجة في أريحا، وعزون في قلقيلية، ويافا المحتلة.

وأحصي يوم الإثنين 4 مواجهات في تقوع بيت لحم والحاجز الشمالي لمدينة البيرة برام الله والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، وقباطية في جنين، والتي شهدت عملية إطلاق نار على دوريات الاحتلال المقتحمة للبلدة.

ويوم الأحد، اندلعت مواجهات في البلدة القديمة ومخيم قلنديا في القدس المحتلة وضواحيها، والحاجز الشمالي لمدينة البيرة في رام الله، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، فيما أطلق شبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في مواجهات على حاجز زعترة ومستوطنة يتسهار في نابلس، ضمن 6 نقاط مواجهة في الضفة والقدس المحتلتين.

أما يوم السبت، فقد أحصي تقطتي مواجهة، في كل من كفر قدوم والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، أصيب خلالها خمسة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابة عدة مواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

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