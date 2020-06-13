مهاجمةً الإمارات.. أول تعليق من فتح على مقال يوسف العتيبة بصحيفة "يديعوت"
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الناطق باسم الحركة، إياد نصر، إن مقال سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية حمل كثير من الرسائل الخطيرة والسلبية.
وأضاف نصر، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، السبت: "المقال انحدار خطير في سلوك الإمارات تجاه القضية الفلسطينية كقضية من قضايا الثوابت العربية".
وتابع نصر: "لا نقبل الإنقلاب على المبادرة العربية للسلام التي جعلت تطبيع الدول العربية مع الاحتلال، نتيجة لتنفيذ كل بنود المبادرة العربية، وليس التراجع عن خطوة الضم شرطا لتطبيع العلاقات مع الإحتلال كما يقول سفير الامارات".
وأكمل: "نطالب الامارات بالالتزام بالاجماع العربي ومقررات جامعة الدول العربية وبمبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية، والعدول عن المسار الذي تصر الإمارات على المضي فيه".
الجدير ذكره، أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة نشر أمس الجمعة مقالاً صحفياً في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية وذلك بعد أيام من إرسال الإمارات طائرة مساعدات إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي.
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