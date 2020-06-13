شؤون فلسطينية

(أونروا): استئناف كافة الخدمات في المراكز الصحية للاجئين الفلسطينيين في الأردن

(أونروا): استئناف كافة الخدمات في المراكز الصحية للاجئين الفلسطينيين في الأردن
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
استأنفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المملكة الأردنية الهاشمية، جميع خدماتها العلاجية في العيادات الصحية التابعة لها، وفق تدابير صحية تضمن شروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وتماشياً مع قرارات وزارة الصحة الأردنية.

وستستقبل العيادات المراجعين من لاجئي فلسطين ضمن ساعات العمل المعتاد ما بين الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية الا ربع من يوم السبت وحتى الخميس.

وتهيب الوكالة بمراجعيها ضرورة الاقتداء بجميع تدابير السلامة العامة، ومن أهمها: التباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي بالصابون، او تعقيمهما بالمعقمات الطبية بشكل متكرر، وارتداء القفازات والكمامات امتثالا لقانون الدفاع رقم (11)، والذي أعلنته الحكومة الأردنية في وقت سابق، وضرورة أخذ موعد مسبق لزيارة المركز الصحي عن طريق الاتصال هاتفيا بالمركز الصحي لتحديد نوع الخدمة المطلوبة، والموعد المناسب لتفادي التجمعات والاكتظاظ المؤدي بشكل أو بآخر لنقل العدوى.

وسيعمل الطاقم الطبي التابع للوكالة في العيادات الصحية على قياس درجة حرارة كافة المراجعين قبل الدخول للعيادة، والمساعدة في انجاز الخدمة المطلوبة في اسرع وقت لتفادي التواجد لوقت طويل داخل العيادة، ولن يسمح بدخول المركز الصحي لأكثر من مرافق واحد فقط مع المرضى اللذين هم بحاجة الى المساعدة كالأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، ويجب ترك مسافة امان لا تقل عن متر ونصف بين كل مراجع والآخر في قاعات الانتظار.

وعلى المراجعين ابلاغ فريق (أونروا) الطبي في حال ظهور أعراض لارتفاع درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية كالسعال، وألم في الحلق، أو صعوبة في التنفس.

كما دعت المراجعين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة أعلاه ومشاركتها مع الجيران، والسكان في نفس المخيم، او الحي، والأصدقاء، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من الخدمات الصحية.

وسيتم عرض هذه التدابير على الشاشات الموجودة في صالات الانتظار داخل كل عيادة؛ لضمان وصولها لجميع المراجعين.

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