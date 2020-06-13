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الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر

الخطوط السعودية: الرحلات الدولية معلقة إلى إشعار آخر
الخطوط الجوية السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الخطوط الجوية السعودية على أن جميع الرحلات الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على (تويتر): الرحلات الدولية المسموح بها في الوقت الحالي هي فقط رحلات عودة المقيمين المغادرين للمملكة العربية السعودية والمقدمين على منصة عودة، بحسب (روسيا اليوم).

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الطيران المدني في السعودية، تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، وقالت إنه تقرر عودة الطيران الداخلي الأحد القادم في 11 مطارا، والاثنين في 13 مطارا.

ونفت هيئة الطيران المدني، أي ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، بنسبة 80 % وقالت، إن "المعلومات المتداولة والمنسوبة لوكالة الأنباء السعودية التي تزعم ارتفاع في سعر تذكرة الطيران خلال الفترة القادمة، مزورة وغير صحيحة".

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