روسيا: انخفاض معدل الوفيات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2020

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن معدل الوفيات في البلاد في نيسان/ أبريل 2020 تراجع بنسبة 2,9%، محذرة من أن هذا المؤشر، سيشهد ارتفاعا في آخر شهر ونصف الشهر.



وقالت غوليكوفا اليوم السبت، في تصريحات صحفية: إن نشر إحصاءات الوفيات في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى نيسان/ أبريل 2020 تم تأجيله لإتاحة الإمكانية لجمع معلومات تخص نيسان/ أبريل بشكل أكثر دقة، بحسب (روسيا اليوم).



وأضافت: "هذه الإحصائية متوفرة، وسيتم تدقيقها، لكن الرقم النهائي لن يختلف كثيراً على الأرجح، فمعدل الوفيات لدينا تراجع في نيسان/ أبريل 2020 بنسبة 2,9%، أو بواقع 4,4 ألف حالة".



ولفتت غوليكوفا إلى أن هذه المؤشرات، تعود لعموم البلاد، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار حقيقة أن تفشي وباء فيروس (كورونا) بدأ في مختلف المناطق الروسية في أوقات متباينة.



وأوضحت غوليكوفا، أن معدلات الوفيات الأعلى في نيسان/ أبريل كان في موسكو ومقاطعة موسكو، وفي مدينة سان بطرسبورغ، وتوقعت أن "الضربة الأساسية" للوفيات، ستشهدها البلاد في أيار/ مايو والنصف الأول من حزيران/ يونيو.



وفيما يخص الاختبارات التي يجري القيام بها للكشف عن فيروس (كورونا)، قالت غوليكوفا: إن عددها في روسيا زاد بـ 139 مرة منذ 17 آذار/ مارس، وبـ 5,6 مرة منذ 11 أيار/ مايو، وهو اليوم الذي يعتبر ذروة تفشي الفيروس في البلاد.